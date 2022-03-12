© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DONBASS, film documentaire d’Anne-Laure Bonnel (2015)
Follow
0
Share
Report
101 views • March 12, 2022
AVERTISSEMENT : ce documentaire est déconseillé aux personnes sensibles.
Il est à noter qu’Anne-Laure Bonnel a proposé son film à France Télévision, ARTE, et partout où elle pouvait le proposer ; personne ne lui a répondu (vidéo calée sur l’instant T)
https://odysee.com/@Steph:2/Anne-Laure-Bonnel-reporter-de-guerre:5?r=GXvNB8DAmj22U7Mv1VP6AcUox2ZeJSxe&;t=235
« En 2015, Anne-Laure Bonnel, jeune réalisatrice et mère de famille française, décide d’accompagner Alexandre, un père de famille d’origine ukrainienne, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine en zone pro-russe.
Au cœur de la guerre, elle capte les images terribles d’un conflit meurtrier et d’un désastre humanitaire sans précédent. Donbass est un road-movie immersif, un film documentaire saisissant dans un pays déchiré.
Filmer la guerre, ce n'est pas filmer les combats.
Si la guerre est un spectacle, on a souvent tendance à oublier ce qui s’y trouve autour. Dans son hors-champs, des populations entières essaient de vivre ou plutôt de survivre. Donbass leur donne la parole. À travers son documentaire, Anne-Laure Bonnel se penche sur le conflit dans son universalité et filme cet "à côté" qu’on ne nous montre pas assez. »
Source :
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/49339_1
Bio d’Anne-Laure Bonnel :
https://www.annelaurebonnet.com/bio
Son compte Instagram :
https://www.instagram.com/annelaurebonnel/
===============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Il est à noter qu’Anne-Laure Bonnel a proposé son film à France Télévision, ARTE, et partout où elle pouvait le proposer ; personne ne lui a répondu (vidéo calée sur l’instant T)
https://odysee.com/@Steph:2/Anne-Laure-Bonnel-reporter-de-guerre:5?r=GXvNB8DAmj22U7Mv1VP6AcUox2ZeJSxe&;t=235
« En 2015, Anne-Laure Bonnel, jeune réalisatrice et mère de famille française, décide d’accompagner Alexandre, un père de famille d’origine ukrainienne, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine en zone pro-russe.
Au cœur de la guerre, elle capte les images terribles d’un conflit meurtrier et d’un désastre humanitaire sans précédent. Donbass est un road-movie immersif, un film documentaire saisissant dans un pays déchiré.
Filmer la guerre, ce n'est pas filmer les combats.
Si la guerre est un spectacle, on a souvent tendance à oublier ce qui s’y trouve autour. Dans son hors-champs, des populations entières essaient de vivre ou plutôt de survivre. Donbass leur donne la parole. À travers son documentaire, Anne-Laure Bonnel se penche sur le conflit dans son universalité et filme cet "à côté" qu’on ne nous montre pas assez. »
Source :
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/49339_1
Bio d’Anne-Laure Bonnel :
https://www.annelaurebonnet.com/bio
Son compte Instagram :
https://www.instagram.com/annelaurebonnel/
===============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.