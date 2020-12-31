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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 03 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
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142 views • December 31, 2020
The sequel to The fall of the Cabal • Part. 03
Épisode sur la Révolution russe, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale ... Tous ces événements ont été initiés par la Cabale. En manipulant le marché boursier, en poussant les marionnettes de la Cabale en avant et en tuant impitoyablement des millions de personnes qui se tenaient sur leur chemin.
Cet ensemble documentaire (17 vidéos sont prévues, je crois) fait suite à la célèbre série : The fall of the Cabal ; il est vivement recommandé, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, de visionner la première (RDV dans la section "Playlists" de ma chaîne)
Source de la vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/the-sequel-part-3-corrig%C3%A9e:7
Vidéo originale :
https://youtu.be/reW9YoraSPA
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Épisode sur la Révolution russe, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale ... Tous ces événements ont été initiés par la Cabale. En manipulant le marché boursier, en poussant les marionnettes de la Cabale en avant et en tuant impitoyablement des millions de personnes qui se tenaient sur leur chemin.
Cet ensemble documentaire (17 vidéos sont prévues, je crois) fait suite à la célèbre série : The fall of the Cabal ; il est vivement recommandé, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, de visionner la première (RDV dans la section "Playlists" de ma chaîne)
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