ВСЕРОССИЙСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? | ПРЯМОЙ ЭФИР 02.02.2021

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2 февраля 2021 года по инициативе Марии Шукшиной состоялся научно-общественный круглый стол “Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности”.



Организаторы круглого стола ставят целью вернуть нашим учёным право на свободный обмен мнениями, чтобы граждане получили право услышать все научные точки зрения и обрели возможность принимать осознанные решения.



Участники круглого стола: учёные, аналитики, государственные и общественные деятели.



Мария Шукшина - инициатор круглого стола, заслуженная артистка России

Игорь Гундаров - профессор, доктор медицинских наук

Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук

Александр Полетаев - профессор, доктор медицинских наук

Владислав Шафалинов - профессор, доктор медицинских наук

Елена Калле - молекулярный биолог

Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог, бактериолог

Павел Воробьев - заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ

Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области

Николай Земцов - депутат Государственной Думы РФ

Александр Головашкин - полковник полиции, Герой Российской Федерации

Андрей Павлов - полковник, участник совета общероссийского офицерского собрания

Ольга Четверикова - кандидат исторических наук

Ирина Медведева - клинический психолог

Дмитрий Казаков - адвокат

Екатерина Соловьева - общероссийская общественная организация "Выбираем жизнь"

Александр Порожняков - руководитель ОД "Царский крест"