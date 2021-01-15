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US-Wahl 2020 - eine militärische Geheimoperation
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Scott McKay (Tipping Point Radio Show) gibt eine fesselnde Erklärung ab, was momentan mit der US-Wahl 2020 geschieht.
Leider auf Englisch, aber hier ist die deutsche Beschreibung:
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Scott erklärt, dass es sich bei dieser Wahl weniger um eine Präsidentschaftswahl der sich im Niedergang befindlichen Firma USA als um eine militärische Geheimoperation handelte, um die kriminelle Machtstruktur aufzudecken und zu Fall zu bringen, die die die gesamte Welt seit unvorstellbar langer Zeit beherrscht. So sei die Trump-Präsidentschaft eine rein militärische, die von den "White Hats" installiert wurde, um das globalistische Rothschild-Zentralbanksystem zu stürzen, das jedes Land auf dem Planeten durch sein verbrecherisches Zentralbanken-System vollständig unter Kontrolle habe.
Was melden die MSM dazu? -
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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