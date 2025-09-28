BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
YOUTUBE DELETED THIS VIDEO! アメリカが、仕掛ける第三次世界大戦
Grandma to Healer
269 views • 1 day ago

是非下の関連動画もご覧ください。



トランプとブラックロックが世界の市場をリセットそして地球温暖化でブラックロックのAIが企業を支配する時代の到来と年金の行方,チャーリーカーク法で言論の自由を束縛　9.16.2025時事


https://youtu.be/cTWboz_Kq8o


🥸アドルフ・ヒットラーは、ユダヤの救世主モーゼスの再来, イスラエルにユダヤ人を帰還させるポーランドが４万人の兵士Adolf Hitler is the Messiah of the Jews  EP3



https://youtu.be/BZzf7crb1Pw




😱【世界情勢】動画消されるかもね。２０２６年までに起こる第三次世界大戦―トランプの策略、もうこうなったら腹くくるしかないっす。



https://youtu.be/qJ-hg5_LTkk




😭過去７０年で、人類の科学は、想像を絶するほど進歩しました。もちろん、これらの事は超極秘事項で、この秘密を暴くために多くの証言者たちが犠牲となりました。では、どうやって人類はそのとてつもない科学の進化を、わずか過去７０年という短い間になしとげたのでしょうか？




https://youtu.be/2KY21duBFRo




🤬絶対見て欲しい‼️ ３i/アトラスは脅威ではない。人類は滅亡する宇宙軍事計画を中止しなければエイリアンは、脅威ではない！問題は、エイリアンが地球を襲ってくる脅威だと信じる人が増える事です。



https://youtu.be/4numlz1kvUI




Links


SNS


ユーチューブ→https://www.youtube.com/@grandmatohealer


X →　https://x.com/grandmatoheal


ランブル（rumble English subtitle）→　https://rumble.com/c/c-7766270


ブライテオン (Brighteon English subtitle) →　https://www.brighteon.com/channels/grandmatohealer/home


サブスタック(Substack) →


https://grandmatohealer.substack.com/?r=1vq4k9&utm_campaign=pub-share-checklist


オフィシャルライン→


https://lin.ee/zWZStkP



チャンネル登録、いいねボタンよろしく！

