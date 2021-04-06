B.I.G. Interview с Нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах

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Эфир Инги Гринблат с нутрициологом Мариной Вилкофф. Вы услышите историю о том, как Марина стала нутрициологом. Узнаете, что такое лектины, какие продукты содержат токсичные лектины, как правильно готовить продукты с лектинами, вреден ли глютен и рафинированные продукты, исключать ли лектины при аутоиммунном протоколе, а также о бобовом протоколе для гормонального здоровья, интуитивном питании, и что же такое правильное питание с точки зрения нутрициолога. Приносим извинения за качество видео. Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/ Страница Марины на Фэйсбук: https://www.facebook.com/marina.vilkoff Предыдущие выпуски B.I.G. Interview § B.I.G. Interview с директором онкологической клиники https://medalternativa.info/our/interview-s-direktorom-kliniki/ § B.I.G. Interview с хирургом Владиславом Шафалиновым https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-hirurgom/ § B.I.G. Interview со специалистом по препарату Дайго https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-po-preparatu-dajgo/ § B.I.G. Interview с Александром Саверским о новом уровне сопротивления https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-soprotivlenii/ § B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про Аюрведу http://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-pro-ayurvedu/ Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.