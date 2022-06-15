ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990: The Heaven's Magic - "Watch Out For 666”





Προσοχή στο 666!





Προσέξτε το 666!





Σε ένα όραμα του μέλλοντος





είδα σε ένα ζωντανό όνειρο





ότι σύντομα θα έρθει η ώρα





όπου οι άνθρωποι θα γίνουν μηχανές





μια Νέα Παγκόσμια Τάξη θα αναδυθεί και θα απαιτήσει





όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να λάβουν το επιστημονικό της χάραγμα.





Είδα ένα μικροσκοπικό τσιπ για υπολογιστή προγραμματισμένο τόσο

μικρό





εμφυτευμένο στο μέτωπο των ανθρώπων κάτω από το δέρμα τους

που συνδέει όλους τους φoρείς του





στον κεντρικό εγκέφαλο του συστήματος





Ο κεντρικός υπολογιστής





που θα τους εξουσιάζει.





Προσοχή στο 666!





και τα τσιπ του υπολογιστή τους!





Το οποίο έχει σχεδιαστεί για να σε απογυμνώσει





από τον αυτοέλεγχό σου





Μην πουλάς την ψυχή σου





Οι σκέψεις των ανθρώπων θα είναι προγραμματισμένες





με αυτή τη νέα τεχνολογία





Εκείνοι που θα πάρουν τον αριθμό





οι σκλάβοι τους θα είναι για πάντα





γι' αυτό πρόσεξε αυτή την προειδοποίηση





Αν η ζωή και η αγάπη είναι που επιλέγεις





τότε θα ακολουθήσεις την αλήθεια





και αυτό το χάραγμα θα το απορρίψεις!





Προσοχή στο 666!





Και τα τσιπ του υπολογιστή τους!





Που έχει σχεδιαστεί για να σε απογυμνώσει





από τον αυτοέλεγχό σου.





Προσοχή στο 666!





Και τα τσιπ του υπολογιστή τους!





Που έχει σχεδιαστεί για να σε απογυμνώσει





από τον αυτοέλεγχό σου





Μην πουλάς την ψυχή σου





Μην πουλάς την ψυχή σου





Προσοχή στο 666!





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