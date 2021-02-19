BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Info en questionS #36 - LIVE du 18 février 2021 avec Maître Carlo Brusa
luciole
luciole
1084 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
0 view • February 19, 2021
« L’esclave se demande si c’est légal, l’Homme libre se demande si c’est juste. »

https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1/videos/vb.327353910717906/3631152310301965/?type=2&;theater

Le site de l'association Reaction19 de Me Carlo Alberto Brusa : https://www.reaction19.fr
REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ


Commentaire original JJC :

ATTENTION : YOUTUBE A CENSURÉ TOUTES NOS CHAÎNES. Les seuls moyens de visionner cette émission sont ma page Facebook et la page Facebook de Salim Laïbi. Merci à Quartier Libre de nous avoir permis d'utiliser leur chaîne YouTube. Profitez-en pour y abonner : https://youtu.be/n8SPzDBxQp0

INVITÉ SPÉCIAL : MAÎTRE CARLO BRUSA

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com/
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Keywords
resistancemanipulationjusticeco2dictaturevaccincovidmasquesmensongessantehypoxiehypercapniedroitoxygeneoxymetredesobeissance civile non violente
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump’s bombshell Netanyahu endorsement comes with an Iran warning

Trump’s bombshell Netanyahu endorsement comes with an Iran warning

Cassie B.
GENIUS Act Stirs Controversy as Former White House Insider Profited from Stablecoin Legislation

GENIUS Act Stirs Controversy as Former White House Insider Profited from Stablecoin Legislation

Belle Carter
DOJ Sues California Over Voter Rolls After Flagging 20,000 &#8220;Likely Noncitizens&#8221;

DOJ Sues California Over Voter Rolls After Flagging 20,000 “Likely Noncitizens”

Douglas Harrington
Suspicious powder packages target lawmakers across party lines ahead of elections

Suspicious powder packages target lawmakers across party lines ahead of elections

Belle Carter
Human Osmotic Pressure and the Fall of France

Human Osmotic Pressure and the Fall of France

Mike Adams
The Empty Shelves in Italy Are Not a Fluke — They Are the Opening Act of a Global Food Collapse

The Empty Shelves in Italy Are Not a Fluke — They Are the Opening Act of a Global Food Collapse

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy