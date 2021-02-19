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Info en questionS #36 - LIVE du 18 février 2021 avec Maître Carlo Brusa
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0 view • February 19, 2021
« L’esclave se demande si c’est légal, l’Homme libre se demande si c’est juste. »
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1/videos/vb.327353910717906/3631152310301965/?type=2&;theater
Le site de l'association Reaction19 de Me Carlo Alberto Brusa : https://www.reaction19.fr
REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Commentaire original JJC :
ATTENTION : YOUTUBE A CENSURÉ TOUTES NOS CHAÎNES. Les seuls moyens de visionner cette émission sont ma page Facebook et la page Facebook de Salim Laïbi. Merci à Quartier Libre de nous avoir permis d'utiliser leur chaîne YouTube. Profitez-en pour y abonner : https://youtu.be/n8SPzDBxQp0
INVITÉ SPÉCIAL : MAÎTRE CARLO BRUSA
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com/
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1/videos/vb.327353910717906/3631152310301965/?type=2&;theater
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REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Commentaire original JJC :
ATTENTION : YOUTUBE A CENSURÉ TOUTES NOS CHAÎNES. Les seuls moyens de visionner cette émission sont ma page Facebook et la page Facebook de Salim Laïbi. Merci à Quartier Libre de nous avoir permis d'utiliser leur chaîne YouTube. Profitez-en pour y abonner : https://youtu.be/n8SPzDBxQp0
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Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
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Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com/
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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