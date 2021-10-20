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L'Ombre d'un doute - Qui était Jésus
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6 views • October 20, 2021
L'Ombre d'un doute - Qui était Jésus , WEBSITE :
--
https://sites.google.com/view/secrets-de-guerre/homepage ,
-- AND ( ET ) --
https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,
-
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Tags : l ombre d un doute, jezus,jesus, qui etait jesus, SITES :
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https://sites.google.com/view/war-stories/homepage ,
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https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,
-
https://sites.google.com/view/secrets-de-guerre/homepage ,
-
https://sites.google.com/view/special-search-engine/x-files ,
-
LATER MORE INFORMATION :
Source : https://libre.tube/static/webseed/dadca7ea-cdfa-4939-8690-752f2e5740cd-480.mp4 , [ https://libre.tube/videos/watch/dadca7ea-cdfa-4939-8690-752f2e5740cd ] , Qui était Jésus Christ ? (L'ombre d'un doute) ,
- Le travail des historiens, leurs récentes découvertes, mais aussi les évangiles ont permis de reconstituer une partie de la vie de Jésus. Même le mystère autour de la date de sa naissance pourrait être levé : en effet, tout semble indiquer qu'il n'est pas né le 25 décembre de l'an 0, mais plutôt en l'an -7. Devenu adulte, Jésus guérissait, et ses interventions étaient interprétées comme autant de miracles. Les circonstances de l'arrestation de Jésus, provoquée par Judas, sont également remises en question. En effet, un Evangile de Judas, découvert récemment, jette un éclairage nouveau sur le déroulement de ces événements.
La chaine officielle de "L'Ombre d'un doute" https://www.youtube.com/channel/UCQ2I1lX-t9eD1dSmmG_cwQw , SEE also - Les derniers jours de Jésus - L'ombre d'un doute - https://www.youtube.com/watch?v=GGIYvK9qSlQ -
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https://sites.google.com/view/secrets-de-guerre/homepage ,
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https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,
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Tags : l ombre d un doute, jezus,jesus, qui etait jesus, SITES :
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https://sites.google.com/view/war-stories/homepage ,
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https://sites.google.com/view/secrets-of-war ,
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https://sites.google.com/view/secrets-de-guerre/homepage ,
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https://sites.google.com/view/special-search-engine/x-files ,
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Source : https://libre.tube/static/webseed/dadca7ea-cdfa-4939-8690-752f2e5740cd-480.mp4 , [ https://libre.tube/videos/watch/dadca7ea-cdfa-4939-8690-752f2e5740cd ] , Qui était Jésus Christ ? (L'ombre d'un doute) ,
- Le travail des historiens, leurs récentes découvertes, mais aussi les évangiles ont permis de reconstituer une partie de la vie de Jésus. Même le mystère autour de la date de sa naissance pourrait être levé : en effet, tout semble indiquer qu'il n'est pas né le 25 décembre de l'an 0, mais plutôt en l'an -7. Devenu adulte, Jésus guérissait, et ses interventions étaient interprétées comme autant de miracles. Les circonstances de l'arrestation de Jésus, provoquée par Judas, sont également remises en question. En effet, un Evangile de Judas, découvert récemment, jette un éclairage nouveau sur le déroulement de ces événements.
La chaine officielle de "L'Ombre d'un doute" https://www.youtube.com/channel/UCQ2I1lX-t9eD1dSmmG_cwQw , SEE also - Les derniers jours de Jésus - L'ombre d'un doute - https://www.youtube.com/watch?v=GGIYvK9qSlQ -
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