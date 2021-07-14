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Libro ¡Despertando Salud a través del conocimiento!
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51 views • July 14, 2021
Libro disponible en: https://tienda.despertandosalud.com/categorias/material-educativo
En esta entrevista el nutriólogo Holístico Hugo Robin nos da a conocer parte de la profundidad del como vemos a nuestra salud, el sistema enfermizo de salud que nos rodea, cómo desintoxicarse para retomar el camino de la salud y más información sumamente vital que podemos encontrar en su primer libro "Despertando salud a través del conocimiento.
Sumamente recomendada!!!
En esta entrevista el nutriólogo Holístico Hugo Robin nos da a conocer parte de la profundidad del como vemos a nuestra salud, el sistema enfermizo de salud que nos rodea, cómo desintoxicarse para retomar el camino de la salud y más información sumamente vital que podemos encontrar en su primer libro "Despertando salud a través del conocimiento.
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