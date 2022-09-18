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Fondation Rockefeller: le projet Mercury, dans mon "direct" du samedi, 17 septembre 2022
webzen
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20 views • September 18, 2022

Je dois d'abord vous aviser que YouTube m'a frappé avec un 2e avertissement sans m'expliquer pourquoi (il paraît que j'aurais mentionné le mot "COVID") ou me donner une chance réelle de m'expliquer.


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4378


Devant cette folie de censure, je vous implore de venir vous abonner à mes autres chaînes, hors de la censure sauvage de YouTube.


https://rumble.com/user/logixca


https://odysee.com/@webzen:b


https://www.bitchute.com/channel/5fdqvajoiRSF/


https://www.brighteon.com/channels/webzen


En vous abonnant, ça ne vous coûte rien et ça ne vous oblige à rien mais si jamais ma chaîne dans YouTube est fermée, au moins, on ne se perdra pas de vue.


Aussi, j'apprécierais que vous preniez 5 secondes pour vous inscrire à me petite liste-courriel:


https://sendfox.com/logixca


--


Ma communauté "Locals" est ici, venez vous inscrire:


https://locals.com/member/logixca


Pour devenir supporteur, c'est 2$ par mois et ça vous permet de rejoindre 100% des autres membres avec des commentaires et des publication. Finie la censure facebookienne!


--


LES GRANDS SUJETS


--


La Fondation Rockefeller investit des millions dans le projet Mercury afin de soumettre les peuples à la vaccination — lisez aussi les 10 techniques de la manipulation de masse de Noam Chomsky:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4390


--


Justin Trudeau qui sera à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York:


https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1571239244559007747


Les fonds publics continuent de couler vers l'Ukraine, grâce à la trudeauisterie:


https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1570552308026703872


--


À propos du PM australien, quand j'ai dit "Anderson", je pensais à "Scott Morrison" mais maintenant, c'est "Anthony Albanese" depuis le 23 mai 2022.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_Premiers_ministres_d%27Australie


--


Biden redouble d'efforts pour exiger des Big Tech qu'ils censurent la "haine":


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4399


--


Le FEM publie des idées sur un système d'allocation de carbone où la technologie de surveillance est utilisée pour suivre les émissions personnelles:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4400


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=6165#p6165


Et à propos de placer l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) en tête des agendas, voici des innovations chinoises améliorent la résilience et la durabilité, selon le FEM de Klaus Schwab, à Davos:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4401


--


À propos de la SRPC, voici les infos liées à mes deux entrevues avec Dominic Lockhead, dans l'ordre (lisez, il y a du matériel intéressant):


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4321


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4370


--


Si vous voulez m'aider avec un don, c'est ici:


https://paypal.me/logixca


https://donorbox.org/claude-gelinas


Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude


Merci beaucoup de m'encourager.


--


Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4402


--

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