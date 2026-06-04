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READY FOR LOVE
ANTHEM-TRACK 4
JESUS, HERMES AND RAPHAEL
IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
ONLY WITH YOUR LOVE AND WITH MINE, WILL THERE EVER BE
ALL OUR HEARTS CAN DREAM TO BE LOVE
SO WON’T YOU WELCOME ME
ALL I NEED IS YOU TO BE LOVE
ALL I NEED IS ME TO BE THERE TOO
ALL I NEED IS WE TO BE IN LOVE
OH MY HEART SAYS I DO
IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
’M READY FOR LOVE
SURE YOU CAN, TOGETHER WE STAND
I’M READY FOR LOVE
FALLING TOWARDS A NEW LOVE…..FALL UP WITH ME
FALLING TOWARDS A NEW LOVE…..FALL UP WITH ME
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
ALL MY HEART CAN DREAM TO BE LOVE
IS ALL THAT IS, I SAY
EVERYTHING THAT IS, IS MADE OF LOVE
SO WON’T YOU LOVE ME TOO
ALL YOU HAVE TO DO IS FIND YOU
STARING BACK AT YOU AS YOU WERE ME
STARING BACK AT YOU IN LOVE WITH YOU
AS YOU SHOULD BE IN LOVE WITH ME
IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
I’M READY FOR LOVE
SURE YOU CAN….TOGETHER WE STAND
I’M READY FOR LOVE
IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
OH,OH,OH YEA!
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
NOW LISTEN!
WON’T YOU THINK OF ME AS YOU LOVE
AND I WILL THINK OF YOU AS ME TOO
REPEAT OUT