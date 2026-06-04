BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

READY FOR LOVE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • Today


READY FOR LOVE
ANTHEM-TRACK 4
JESUS, HERMES AND RAPHAEL

IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE

ONLY WITH YOUR LOVE AND WITH MINE, WILL THERE EVER BE
ALL OUR HEARTS CAN DREAM TO BE LOVE
SO WON’T YOU WELCOME ME
ALL I NEED IS YOU TO BE LOVE
ALL I NEED IS ME TO BE THERE TOO
ALL I NEED IS WE TO BE IN LOVE
OH MY HEART SAYS I DO

IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
’M READY FOR LOVE
SURE YOU CAN, TOGETHER WE STAND
I’M READY FOR LOVE

FALLING TOWARDS A NEW LOVE…..FALL UP WITH ME
FALLING TOWARDS A NEW LOVE…..FALL UP WITH ME
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE

ALL MY HEART CAN DREAM TO BE LOVE
IS ALL THAT IS, I SAY
EVERYTHING THAT IS, IS MADE OF LOVE
SO WON’T YOU LOVE ME TOO
ALL YOU HAVE TO DO IS FIND YOU
STARING BACK AT YOU AS YOU WERE ME
STARING BACK AT YOU IN LOVE WITH YOU
AS YOU SHOULD BE IN LOVE WITH ME

IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
I’M READY FOR LOVE
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE
SHOW ME THE WAY TO A BETTER DAY
I’M READY FOR LOVE
SURE YOU CAN….TOGETHER WE STAND
I’M READY FOR LOVE

IF LOVE IS THE KEY THEN WE CAN BE FREE
OH,OH,OH YEA!
WITH YOU BY MY SIDE WE CAN TURN BACK THE TIDE
I’M READY FOR LOVE

NOW LISTEN!

WON’T YOU THINK OF ME AS YOU LOVE
AND I WILL THINK OF YOU AS ME TOO
REPEAT OUT



Keywords
hermesend of daysspiritual musicarchangel raphaelprophecy jesusangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Senate hearing to examine evidence linking COVID-19 vaccines to increased cancer risks

Senate hearing to examine evidence linking COVID-19 vaccines to increased cancer risks

Willow Tohi
MAGA Brain Rot: Principles collapsed and ethics betrayed

MAGA Brain Rot: Principles collapsed and ethics betrayed

Ramon Tomey
Trump administration targets social media critics of ICE: A chilling attack on free speech

Trump administration targets social media critics of ICE: A chilling attack on free speech

Patrick Lewis
Germany Considers Law Requiring Social Media Algorithms to Boost State-Approved News

Germany Considers Law Requiring Social Media Algorithms to Boost State-Approved News

Edison Reed
Trump Appoints FHFA Director Bill Pulte as Acting Intelligence Chief

Trump Appoints FHFA Director Bill Pulte as Acting Intelligence Chief

Douglas Harrington
The Resistance: How Iran, BRICS and the death of the petrodollar are forging a new world

The Resistance: How Iran, BRICS and the death of the petrodollar are forging a new world

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy