Αυστραλία | Michael Gunner στέλνει μήνυμα στους συνωμοσιολόγους του πλανήτη | Η άλλη πλευρά τι λέει?

[25/11/2021] | Ο Michael Gunner, ο Αυστραλός πρωθυπουργός των Βορείων Εδαφών, επιτίθεται σε αυτούς τους μαλάκες των θεωριών συνωμοσίας σε όλο τον κόσμο λόγω φημών για την ADF (Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη), η οποία φέρεται να καταλαμβάνει κοινότητες αυτοχθόνων, σέρνει τους κατοίκους τους σε στρατόπεδα καραντίνας και «τους εμβολιάζει» παρά τη θέλησή τους.

Ο επικεφαλής υπουργός της Βόρειας Επικράτειας Michael Gunner έχει επικρίνει τα «διεθνή τρολ» και «αλουμινόχαρτους που φορούν καπέλο» επειδή διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον Covid-19. «Χαιρετίσματα σε όλους τους διεθνείς συνωμοσιολόγους που παρακολουθούν», είπε ο Gunner.

Το βίντεο των Αυστραλών Αβορίγινων λένε οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτά που ισχυρίζεται ο Michael Gunner.

Από εδώ και στο εξής λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια ομάδα συνομοσιολόγων της θεωρίας της επίπεδης γης !

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/26/amnesty-uk-accused-of-spreading-false-information-about-northern-territory-covid-outbreak

Σε αυτό προστίθεται και το βίντεο μαρτυρία από μιας γερόντισσας των Λαρρακίων που είναι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες του Darwin όπου λέει αντίθετα ότι ο στρατός παίρνει ανθρώπους από το Binjari και το Rockhole «παρά τη θέλησή τους» και τους πάει στο Κέντρο Καραντίνας του Howard Springs.

«Ακούμε μόνο βλακείες από τον Michael Gunner και την κυβέρνηση. Καθόμαστε όλοι εδώ και ξύνουμε τα κεφάλια μας και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει», είπε.

Στη συνέχεια διέλυσε τον Πρωθυπουργό Gunner, αποκαλώντας τον «ψεύτη σκύλο» και τον κατηγόρησε ότι κρύβεται από το θέμα. «Michael Gunner, δειλέ, πού είσαι;» είπε.

«Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που πυροβολήθηκαν στο δρόμο από τον στρατό. Οι ιθαγενείς αδελφοί και αδελφές μας είναι τραυματισμένοι. «Ανησυχούμε, έχουμε πετρώσει. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε να τελειώσει αυτό».

Οι κατηγορίες και οι αρνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, προφανώς για όσους έχουν ακόμα καρδιά.

ΠΗΓΕΣ:

https://www.reignitedemocracyaustralia.com.au/sos/

https://rumble.com/vpvm22-australia-trib-aborigene-del-luogo-chiedono-disperato-aiuto.-le-autorit-men.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10237761/Covid-Australia-Outbreak-Indigenous-Northern-Territory-communities-spark-toughest-lockdown.html

https://www.theguardian.com/australia-news/video/2021/nov/25/nt-chief-minister-attacks-international-trolls-for-spreading-covid-misinformation-video





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