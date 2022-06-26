BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Αυστραλία | Michael Gunner στέλνει μήνυμα στους συνωμοσιολόγους του πλανήτη | Η άλλη πλευρά τι λέει?
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
0
Share
Report
20 views • June 26, 2022

[25/11/2021] | Ο Michael Gunner, ο Αυστραλός πρωθυπουργός των Βορείων Εδαφών, επιτίθεται σε αυτούς τους μαλάκες των θεωριών συνωμοσίας σε όλο τον κόσμο λόγω φημών για την ADF (Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη), η οποία φέρεται να καταλαμβάνει κοινότητες αυτοχθόνων, σέρνει τους κατοίκους τους σε στρατόπεδα καραντίνας και «τους εμβολιάζει» παρά τη θέλησή τους.

Ο επικεφαλής υπουργός της Βόρειας Επικράτειας Michael Gunner έχει επικρίνει τα «διεθνή τρολ» και «αλουμινόχαρτους που φορούν καπέλο» επειδή διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον Covid-19. «Χαιρετίσματα σε όλους τους διεθνείς συνωμοσιολόγους που παρακολουθούν», είπε ο Gunner.

Το βίντεο των Αυστραλών Αβορίγινων λένε οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτά που ισχυρίζεται ο Michael Gunner.

Από εδώ και στο εξής λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια ομάδα συνομοσιολόγων της θεωρίας της επίπεδης γης !

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/26/amnesty-uk-accused-of-spreading-false-information-about-northern-territory-covid-outbreak

Σε αυτό προστίθεται και το βίντεο μαρτυρία από μιας γερόντισσας των Λαρρακίων που είναι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες του Darwin όπου λέει αντίθετα ότι ο στρατός παίρνει ανθρώπους από το Binjari και το Rockhole «παρά τη θέλησή τους» και τους πάει στο Κέντρο Καραντίνας του Howard Springs.

«Ακούμε μόνο βλακείες από τον Michael Gunner και την κυβέρνηση. Καθόμαστε όλοι εδώ και ξύνουμε τα κεφάλια μας και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει», είπε.

Στη συνέχεια διέλυσε τον Πρωθυπουργό Gunner, αποκαλώντας τον «ψεύτη σκύλο» και τον κατηγόρησε ότι κρύβεται από το θέμα. «Michael Gunner, δειλέ, πού είσαι;» είπε.

«Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που πυροβολήθηκαν στο δρόμο από τον στρατό. Οι ιθαγενείς αδελφοί και αδελφές μας είναι τραυματισμένοι. «Ανησυχούμε, έχουμε πετρώσει. Θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε να τελειώσει αυτό».

Οι κατηγορίες και οι αρνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, προφανώς για όσους έχουν ακόμα καρδιά.

ΠΗΓΕΣ:

https://www.reignitedemocracyaustralia.com.au/sos/

https://rumble.com/vpvm22-australia-trib-aborigene-del-luogo-chiedono-disperato-aiuto.-le-autorit-men.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10237761/Covid-Australia-Outbreak-Indigenous-Northern-Territory-communities-spark-toughest-lockdown.html

https://www.theguardian.com/australia-news/video/2021/nov/25/nt-chief-minister-attacks-international-trolls-for-spreading-covid-misinformation-video


-----------------------


Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
australiacovid19aboriginemichaelgunner
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

Garrison Vance
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices &#8220;Right After&#8221; Midterm Elections

Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices “Right After” Midterm Elections

Garrison Vance
Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Cassie B.
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy