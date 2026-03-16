Prophecy about the near Coming of Jesus ❤️ by 6-year-old

FULL TRANSLATION available: https://eindtijdnieuws.com/6-jarige-profetie-over-de-komst-van-jezus-en-het-einde-van-deze-wereld-%e2%9d%a4%ef%b8%8f/

Annie:

Dus, op een keer waren mijn moeder en ik hier, en we zeiden: “Het gaat het einde van de wereld worden, en dat het echt heel, heel, heel belangrijk is”. Jezus zei, dat het ’t einde van de wereld zou worden.





Hij hield gewoon het boek vast…

Het was [als] een ‘Bijbel’, en Hij bladerde naar pagina 424. En ik zei: “Klopt dat, Jezus?” En Jezus zei: “Ja, het klopt”. En Hij zei, “Maak je geen zorgen, Annie, wees niet bang. Alles zal eerst normaal zijn. We gaan daarna rechtstreeks naar de hemel*; het gaat gebeuren”.





En daarna zal het ijs van de ijsberen smelten, en zullen ze sterven.

Ze moeten drinken, en ze hebben wat water nodig om in leven te blijven, en ijs. En ook pinguïns zullen sterven, ja, en babypinguïns en kleine babyijsberen.





[De wereld zal zeer heet worden. Na de *Opname, en de daaropvolgende nucleaire oorlog tussen Amerika en Rusland, zal de wereld zeer heet worden, vanwege de schade aan de atmosfeer en stratosfeer, waardoor de planeet niet langer ultraviolette straling rond de aarde kan blokkeren…. Lees hier verder.]

Weet je, en als sommige mensen niet in God geloven…

dan gaan ze naar de dood.

Moeder: “Wat bedoel je?”

En weet je, als mensen niet in Jezus geloven, gaan ze naar de dood.

Moeder: “Hoe weet je dat?”

Ik wist het gewoon niet; vanwege: Jezus, Hij vertelde het mij!

Moeder: “En hoe heeft Hij je dat verteld?”

Hij zei zoiets als: “Annie, Annie!”

[Ik dacht:] ‘Wat gebeurt er? Wie is dat?’ En Hij zei: “Ik ben het, Jezus”. En toen: ‘Wauwww! Is dat Jezus?’

En Hij zei: “Ja”. En toen hield hij een boek vast nadat Hij aan het praten was.

Moeder: “Hoe zag Hij eruit? Weet je het nog?”

Ja. Hij had een witte ‘jurk’, lang haar zoals meisjes. Sommige jongens hebben ook lang haar, net als meisjes. En Hij had het krullend en het was bruin. En Zijn ogen waren blauw, denk ik. En Hij droeg een kroon, en Hij reed op een paard.

Moeder: “Reed Hij op een paard?”

Ja, midden in de hemel.





Weet je, het zou kunnen zijn dat er een boze koning is die Harold heet…

en die de wereld kan vernietigen als hij dat wil. Ja, hij [de komende Antichrist?] kan de wereld ook vernietigen. En weet je…





De sterren zullen naar beneden vallen!

En het gaat knallen: Boem, boem!, en er zullen ook tsunami's zijn. En dat is echt!

En er zullen aliens sterven. En weet je…





Alles zal verdwenen zijn, zoals:

de telefoon, dit, dit….?, dit kopje, de kussens. Alles zal verdwenen zijn en het huis zal verdwenen zijn. Kijk, alles zal verdwenen zijn, alles! Alles zal verdwenen zijn in de naam van Jezus. En het gaat gebeuren; het kan volgende week gebeuren, morgen of vandaag, of welke week dan ook. Jezus kan alles doen wat Hij wil. Hij kan het nu doen of later. En dat is alles... ik bedoel…





Al heel lang, zijn broertjes en zusjes… zij zijn in de hemel!

De baby's wachten in de hemel! De broertjes en zusjes wachten daar nu.





Dit is niet ons thuis; dit is niet ons thuis!

Moeder: “Waarom zeg je dat dit niet ons thuis is?” Omdat Jezus dat zei.

Moeder: “Jezus zei dat dit niet ons thuis is?” Nee, het is gewoon ons nep-huis/tijdelijk thuis. En in de hemel, dat is ons echte thuis. En dat is alles.

En het zou weer kunnen gebeuren.





Als sommige mensen of kinderen in God geloven, gaan ze naar de nieuwe wereld.

En als ze niet in God geloven, gaan ze naar de oude wereld.

Moeder: “Wat is de oude wereld?” Wel, wanneer er tsunami’s zijn en sterren op vallen, dan zullen ze voor altijd doorgaan, omdat ze slecht zijn. En Jezus kan hun herinneringen zien: dat is ‘het boek’.

Moeder: “Wat was het boek?” Het was als een Bijbel.

Moeder: “Was het een Bijbel?” Nee, het heet een ‘woordenboek’; Hij zet je namen daarin.

Moeder: “Oh, oké. Is dat het Boek des Levens? Zou het ‘t Boek des Levens kunnen zijn?” Ja, je schrijft alles erop en dan, als Jezus iets slechts opschrijft, en dat zijn scheldwoorden, en zulke dingen…

Moeder: “Oh, is dat zoiets als het ‘zondenboek’? Ja. En zij gaan naar de dood [want hun naam staat niet geschreven in het Boek des Levens].





[Adullam zag, hoe de Boeken geopend werden op de Dag des Oordeels.

….. Lees hier verder.]

Als ze aardige dingen doen, of opruimen…

zoals ik, - ik ruimde op - en aardig voor mensen zijn, dan gaan ze naar de nieuwe wereld. De engelen tillen je dan op en je gaat naar de nieuwe wereld. [De meeste jonge kinderen zullen de Opname meemaken.]





Zal ik je vertellen over de hemel?

Moeder: “Mm-hmm, ja”. Weet je, het is hoog in de lucht, in de ruimte, heel erg hoog in de ruimte. En dan zal de engel je heel erg snel omhoog dragen! Ze zijn heel erg snel, en ze kunnen je ook heel snel weer naar beneden dragen......



