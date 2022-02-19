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3 #ПЛАНЕТАЗЕМЛЯ - #НАСТОЯЩАЯФОРМА - #ПЛОСКАЯЗЕМЛЯ
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34 views • February 19, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ОБЪЯСНЯЮ КРУПНЫМИ МАЗКАМИ И АБСОЛЮТНО ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ЧТОБЫ НЕ ЗАХОДИТЬ НА "скользкий лед науки" НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ЗЕМЛИ И ОБЩЕГО ЕЁ УСТРОЙСТВА.
#ПЛАНЕТАЗЕМЛЯ #ПЛОСКАЯЗЕМЛЯ #ФОРМАЗЕМЛИ
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
ТАЙМ КОДЫ:
0:00 Начало
03:00 Происхождение земли
07:00 Толщина земли и её купол
08:00 Солнце
09:00 Гравитация
09:20 Спутники и космос
11:40 Антарктида
13:20 Уровень воды и ископаемые
14:00 Другая сторона Земли
15:15 Купол земли
15:30 Планеты и Звезды
16:30 Создатели Земли
18:00 3D модель Земли
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ОБЪЯСНЯЮ КРУПНЫМИ МАЗКАМИ И АБСОЛЮТНО ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ЧТОБЫ НЕ ЗАХОДИТЬ НА "скользкий лед науки" НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ЗЕМЛИ И ОБЩЕГО ЕЁ УСТРОЙСТВА.
#ПЛАНЕТАЗЕМЛЯ #ПЛОСКАЯЗЕМЛЯ #ФОРМАЗЕМЛИ
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
ТАЙМ КОДЫ:
0:00 Начало
03:00 Происхождение земли
07:00 Толщина земли и её купол
08:00 Солнце
09:00 Гравитация
09:20 Спутники и космос
11:40 Антарктида
13:20 Уровень воды и ископаемые
14:00 Другая сторона Земли
15:15 Купол земли
15:30 Планеты и Звезды
16:30 Создатели Земли
18:00 3D модель Земли
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