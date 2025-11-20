Revolución de IA Incensurable - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Para obtener más actualizaciones, visita
La conversación entre Aaron Day y Mike Adams analiza las implicaciones de la IA avanzada en los empleos y la sociedad. Adams explica que modelos como Mistral Nemo 12B superan por mucho las tareas predictivas básicas y pueden reemplazar hasta el 50% de los trabajos de oficina en los próximos años. Destaca la importancia de que las personas usen la IA para aumentar su propia inteligencia y adaptarse a esta nueva era. También aborda cómo la IA transformará industrias como la publicación de libros y la necesidad de invertir en conocimiento y habilidades personales.
La discusión resalta la conexión entre salud física, nutrición y rendimiento cognitivo. Se mencionan los beneficios del ejercicio, la buena alimentación, la cetosis y el ayuno para mejorar la función cerebral. Además, se analiza el rápido avance de la IA, el liderazgo tecnológico de China y la importancia de mantenerse actualizado y aprovechar modelos de IA de código abierto para el crecimiento personal y profesional.