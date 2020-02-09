Stockholms stad: Vi har rätt att diskriminera Alternativ för Sverige

STÖD NYA DAGBLADETS GRANSKANDE JOURNALISTIK - SWISHA TILL 072-722 0172Samma vecka som partiet Alternativ för Sverige skall hålla sitt stora valmöte i Kungsträdgården i Stockholm meddelar Stockholms stad plötsligt att man nekar partiet att hålla sitt möte. När Nya Dagbladet ställer de ansvariga politikerna mot väggen erkänner bland annat Vänsterpartiet öppet att de diskriminerar partier vars värderingar man inte delar.Fredagen den 7 september håller Alternativ för Sverige (AfS) ett stort valmöte i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Mötet skulle avsluta den omfattande valturnén man hållit i landet. Partiet hade betalat över 150 000 kronor för mötet som varit planerat sedan i juni.Samma vecka meddelar plötsligt Stockholms stad att partiets möte ställs in. Man hänvisar till att någon skall ha gjort en polisanmälan mot en av partiets företrädare och att partiet därför diskvalificerar sig från att hålla sitt torgmöte och utöva sin grundlagsskyddade mötesfrihet bara två dagar innan valet äger rum.– Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av dem som vill skada vår demokrati. Detta gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer, sade Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) i ett pressmeddelande.Nya Dagbladet har sökt flera av de ansvariga i Stockholms stads kulturnämnd som står bakom beslutet.Ann Mari Engel (V), som sitter i kulturnämnden, medger för Nya Dagbladets reporter att de godtyckligt väljer att diskriminera vilka partier man önskar från att hyra kommunens mark och att de bland annat nu använt den polisanmälan som lämnats in mot en av partiets företrädare som förevändning till att neka partiet att hålla sitt torgmöte i Kungsträdgården. Detta trots att mötesfriheten är skyddad i Sveriges grundlag och att man enligt svensk rättspraxis är att betraktas som oskyldig tills att motsatsen har bevisats.Ann Mari Engel (V) försvarar Stockholms stads beslut:– Staden kollade lite närmare och såg att dem de skulle hyra ut till hade blivit anmälda för hets mot folkgrupp och då tyckte man att det inte hör hemma i Stockholm.Men en person i partiet har blivit anmäld för hets mot folkgrupp, men ingen har ju blivit dömd och i Sverige är man ju oskyldig tills att man blivit dömd, eller hur?– Så kan det vara, men det där är ett beslut som staden får bestämma själv över vilka dem skall hyra ut sina anläggningar till.Så man kan alltså diskriminera då om det är ett parti man inte gillar?– Det kan man göra om det är ett budskap som man tycker strider mot stadens allmänna policy. Men det är ju stadsförvaltningen som bestämt det här. Jag är precis på språng här…Man tar alltså hänsyn till att det är ett parti vars värderingar man inte gillar, då anser man att man har rätt att diskriminera mot det partiet då?– Jag kallar det inte för att diskriminering, jag kallar det för att man får säga nej eller ja att man får hyra ut sina anläggningar till vem man vill och nu har staden sagt att man inte vill hyra ut till den här gruppen. Så är det med det.På grund av att man inte gillar deras värderingar då?– Ja man tycker inte att dem stämmer med… eller nu var det det här med att de har blivit anmälda för hets mot folkgrupp och det strider ju dem värderingar man har i staden.Man även om en person är anmäld för hets mot folkgrupp skall man då verkligen förhindra hela partiet från att göra det? Så fungerar ju inte svensk rättspraxis.– Jo, men nu har staden gjort så.Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand har dock deklarerat att man tänker genomföra mötet i Kungsträdgården som äger runt vid lunchtid trots beslutet ifrån Stockholms stad.– Vi accepterar självklart inte beslutet från Stockholms stad, utan kommer att hålla en demonstration ändå. Jag uppmanar alla att bege sig till Stockholm på fredag, säger partiledaren i ett pressmeddelande och avslutar:– Alla till Kungsan!Senare under dagen kommer Nya Dagbladet att publicera telefoninspelningar med de ansvariga politikerna.Per Nordin