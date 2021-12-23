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"En pelkää mitään pahaa" (I Will Fear No Evil) – Joyce Martin -cover-kappale (Cover Song)
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2 views • December 23, 2021
http://www.amightywind.com
http://www.allmightywind.com/finnish.html
"En pelkää mitään pahaa" (I Will Fear No Evil) – Joyce Martin -cover-kappale (Cover Song)
Sanat:
En pelkää mitään pahaa [x 2]
En kauhistu tuskaa [x 2]
Kautta VEREN YAHUSHUAN [x 2]
Ei kipuni oo turhaa [x 2]
YAH kaiken kunnian saa [x 2]
Kun kestää sieluni [x 2]
En pelkää mitään pahaa [x 2]
Varma on voittoni [x 2]
Ei mua varjot vahingoita
Tai tappouhkaukset
Tiedän, KENEEN oon luottanut
HÄN pitää aina lupaukset
Vihollisten eessä
HÄN mulle pöydän kattaa
Ja kun rukoilen mä YAHUSHUAA
Se demonit polvilleen kaataa
[Kertosäe:]
* En pelkää mitään pahaa *
* En kauhistu tuskaa *
* Kautta VEREN YAHUSHUAN *
* Ei kipuni oo turhaa *
* YAH kaiken kunnian saa *
* Kun kestää sieluni *
* En pelkää mitään pahaa *
* Varma on voittoni *
Vaikk' haavoittunut oisin
En mä peräänny
Aseet sieluani uhkaavat
Eivät ne menesty
Tuomitsevat kielet
YAH vaan vaientaa
Sanoo taistoa HÄN omakseen
Ja antaa kaikkensa
[Kertosäe x 3]
Varma on voittoni [x 3]
http://www.allmightywind.com/finnish.html
"En pelkää mitään pahaa" (I Will Fear No Evil) – Joyce Martin -cover-kappale (Cover Song)
Sanat:
En pelkää mitään pahaa [x 2]
En kauhistu tuskaa [x 2]
Kautta VEREN YAHUSHUAN [x 2]
Ei kipuni oo turhaa [x 2]
YAH kaiken kunnian saa [x 2]
Kun kestää sieluni [x 2]
En pelkää mitään pahaa [x 2]
Varma on voittoni [x 2]
Ei mua varjot vahingoita
Tai tappouhkaukset
Tiedän, KENEEN oon luottanut
HÄN pitää aina lupaukset
Vihollisten eessä
HÄN mulle pöydän kattaa
Ja kun rukoilen mä YAHUSHUAA
Se demonit polvilleen kaataa
[Kertosäe:]
* En pelkää mitään pahaa *
* En kauhistu tuskaa *
* Kautta VEREN YAHUSHUAN *
* Ei kipuni oo turhaa *
* YAH kaiken kunnian saa *
* Kun kestää sieluni *
* En pelkää mitään pahaa *
* Varma on voittoni *
Vaikk' haavoittunut oisin
En mä peräänny
Aseet sieluani uhkaavat
Eivät ne menesty
Tuomitsevat kielet
YAH vaan vaientaa
Sanoo taistoa HÄN omakseen
Ja antaa kaikkensa
[Kertosäe x 3]
Varma on voittoni [x 3]
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