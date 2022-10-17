Вековой план Антихриста. Виктория ПреобРАженская. Читает Автор.
https://youtu.be/3t1Gj1r5kvQ
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vekovoj-plan-antihrista
Канал Виктории ПреобРАженской: https://www.youtube.com/c/ВикторияПреобРАженская
Заходите на Сайты Виктории ПреобРАженской:
Сайт «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» www.USMALOS.com
Сайт «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© www.VictoriaRA.com
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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