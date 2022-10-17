Вековой план Антихриста. Виктория ПреобРАженская. Читает Автор.

https://youtu.be/3t1Gj1r5kvQ



Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vekovoj-plan-antihrista

Канал Виктории ПреобРАженской: https://www.youtube.com/c/ВикторияПреобРАженская

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Сайт «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» www.USMALOS.com

Сайт «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© www.VictoriaRA.com

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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