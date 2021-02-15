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COVID : la psychiatrisation de la dissidence - Radio-Québec
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32 views • February 15, 2021
14 février 2021 : https://rumble.com/vdub5x-covid-la-psychiatrisation-de-la-dissidence.html
RadioQuebec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
L'État totalitaire déploie une arme bien connue en URSS pour faire taire la dissidence : la psychiatrie punitive.
www.paypal.me/alexiscossette
Et cf. : https://t.me/c/1349923949/110
Texte de la plainte à l'encontre de G.Chamberland :
« Madame,
Monsieur,
J’aimerais porter plainte contre le Dr Gilles Chamberland à la suite de ses propos tenus récemment au micro de Sophie Thibault sur la chaîne TVA.
Il est extrêmement inquiétant d'entendre ce médecin diagnostiquer en masse des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Je fais partie des manifestants pacifiques qui ont exprimé de façon légale leur opposition aux mesures coercitives actuelles non fondées sur les recommandations de l'INSPQ ou de l'OMS ni sur la science. Le mouvement populaire qui encourage chacun à réfléchir par lui-même et à douter du gouvernement connait de plus en plus d'adeptes puisque les erreurs et les contradictions augmentent chez les dirigeants. Il ne s'agit pas d'une secte comme l'insinue le docteur, et personne n'y prône la violence ou la haine.
Dr Chamberland commet une faute très grave en politisant la psychiatrie; cela s'appelle de la manipulation émotive, de l'abus politique de la psychiatrie, de la psychiatrie punitive. Les jugements du médecin spécialiste sont absolument scandaleux et laissent un arrière-goût des heures sombres de l'histoire du Québec du temps des Orphelins de Duplessis. Avoir ainsi recours à la psychiatrisation de la dissidence avec les médias, c'est brimer la liberté de conscience et de pensée de la population québécoise. Nous avons le droit de croire que la covid est un virus qui peut être aussi dangereux que celui de la grippe, comme des milliers de médecins et de sommités mondiales telles que le Pr Didier Raoult, le Pr Christian Peronne et tous les autres que l'on censure depuis un an. J'ai le droit de ne pas adhérer au narratif des médias officiels. Personne ne me fera croire que deux et deux font cinq.
Le Dr Chamberland devrait plutôt se pencher sur les dossiers de ses patients au lieu de chercher cinq minutes de gloire en passant à la télévision; il devrait être débordé de travail avec l'augmentation alarmante des cas de santé mentale et du taux de suicide en raison des restrictions inconstitutionnelles imposées au peuple.
Nous n'avons commis aucun crime de pensée en exprimant notre opposition au discours dominant véhiculé dans les médias. Les commentaires et opinions de ce médecin ne passent absolument pas. Je considère qu'il devrait présenter des excuses à ceux qu'il a traités de malades mentaux souffrant de psychose. Je suis loin de faire partie de ce type de malades; j'ai toute ma raison, j'ai les deux pieds dans la réalité et j'ai droit à mes idéologies. Nous sommes toujours en démocratie. Non, ça ne passe pas, les propos de votre membre de l'Ordre des médecins du Québec! Des excuses, il me semble que ce serait la moindre des politesses. »
Preuve vidéo : Lien Internet vers l’entrevue accordée à TVA par le Dr. Chamberland : https://vk.com/video544172849_456239249
RadioQuebec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
L'État totalitaire déploie une arme bien connue en URSS pour faire taire la dissidence : la psychiatrie punitive.
www.paypal.me/alexiscossette
Et cf. : https://t.me/c/1349923949/110
Texte de la plainte à l'encontre de G.Chamberland :
« Madame,
Monsieur,
J’aimerais porter plainte contre le Dr Gilles Chamberland à la suite de ses propos tenus récemment au micro de Sophie Thibault sur la chaîne TVA.
Il est extrêmement inquiétant d'entendre ce médecin diagnostiquer en masse des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Je fais partie des manifestants pacifiques qui ont exprimé de façon légale leur opposition aux mesures coercitives actuelles non fondées sur les recommandations de l'INSPQ ou de l'OMS ni sur la science. Le mouvement populaire qui encourage chacun à réfléchir par lui-même et à douter du gouvernement connait de plus en plus d'adeptes puisque les erreurs et les contradictions augmentent chez les dirigeants. Il ne s'agit pas d'une secte comme l'insinue le docteur, et personne n'y prône la violence ou la haine.
Dr Chamberland commet une faute très grave en politisant la psychiatrie; cela s'appelle de la manipulation émotive, de l'abus politique de la psychiatrie, de la psychiatrie punitive. Les jugements du médecin spécialiste sont absolument scandaleux et laissent un arrière-goût des heures sombres de l'histoire du Québec du temps des Orphelins de Duplessis. Avoir ainsi recours à la psychiatrisation de la dissidence avec les médias, c'est brimer la liberté de conscience et de pensée de la population québécoise. Nous avons le droit de croire que la covid est un virus qui peut être aussi dangereux que celui de la grippe, comme des milliers de médecins et de sommités mondiales telles que le Pr Didier Raoult, le Pr Christian Peronne et tous les autres que l'on censure depuis un an. J'ai le droit de ne pas adhérer au narratif des médias officiels. Personne ne me fera croire que deux et deux font cinq.
Le Dr Chamberland devrait plutôt se pencher sur les dossiers de ses patients au lieu de chercher cinq minutes de gloire en passant à la télévision; il devrait être débordé de travail avec l'augmentation alarmante des cas de santé mentale et du taux de suicide en raison des restrictions inconstitutionnelles imposées au peuple.
Nous n'avons commis aucun crime de pensée en exprimant notre opposition au discours dominant véhiculé dans les médias. Les commentaires et opinions de ce médecin ne passent absolument pas. Je considère qu'il devrait présenter des excuses à ceux qu'il a traités de malades mentaux souffrant de psychose. Je suis loin de faire partie de ce type de malades; j'ai toute ma raison, j'ai les deux pieds dans la réalité et j'ai droit à mes idéologies. Nous sommes toujours en démocratie. Non, ça ne passe pas, les propos de votre membre de l'Ordre des médecins du Québec! Des excuses, il me semble que ce serait la moindre des politesses. »
Preuve vidéo : Lien Internet vers l’entrevue accordée à TVA par le Dr. Chamberland : https://vk.com/video544172849_456239249
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