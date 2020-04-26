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Confiar en la OMS. Documental de Lilian Franck sobre la influencia de la industria en la OMS
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13819 views • April 26, 2020
Documental sobre la influencia de la industria farmacéutica en la Organización Mundial de la Salud OMS. En "trustWHO" (2018) la directora Lilian Franck explora la cuestión de si la confianza de los ciudadanos y los gobiernos de todo el mundo en la OMS está justificada. En el curso de su investigación, para la que pudo entrevistar a todos los responsables de la organización de las Naciones Unidas, y también entrevistó a antiguos empleados y denunciantes de la OMS, Franck descubre influencias ocultas de la industria farmacéutica, por ejemplo. Especialmente en temas como el consumo de tabaco, las epidemias conocidas como la gripe aviar y la gripe porcina, y el desastre nuclear de Fukushima, da fe del desafortunado y a veces incluso irresponsable comportamiento de la autoridad. El abuso de las estructuras de la OMS por parte de los Estados miembros también es un problema importante, como muestra Franck. Y en relación con el tema nuclear, deja al descubierto la estrecha relación entre la OMS y la industria nuclear, mostrando cómo la OMS está colaborando en encubrir los efectos de la contaminación radiactiva de los accidentes nucleares en la población afectada.
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