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ربایش جمشید #شارمهد یا همکاری #جمهوری اسلامی با #اسرائیل و #امارات؟
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21 views • April 20, 2022
ربایش جمشید #شارمهد یا همکاری #جمهوری_اسلامی با #اسرائیل و #امارات؟ #پیمان_نوین ابراهیمی در #خاورمیانه چیست و چگونه عمل می کند؟ چرا سه عضو این پیمان یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل و امارات عربی تمام #ایرانگرایان واقعی وکسانی که در #پیمان_کهن آریا قرار دارند از جمله #جمشید_شارمهد را سرکوب می کنند؟ طرح های جمشید شارمهد برای آزادی #ایران چه بوده اند؟ چگونه این طرح ها با همکاری #زم و #منشه_امیر سوزانده شدند؟ چه کسانی ماجرای سفر او به هندوستان را می دانستند و برای او تله گذاشته بودند؟ جزئییات دقیق ربایش او در فرودگاه #دبی بوسیله نیروهای #امارات_متحده_عربی چگونه بود؟ چگونه مسیر سفر او بوسیله #موساد رهگیری شد؟ چگونه #وزارت_اطلاعات هدیه برادران #ابراهیمی خود را دریافت و ذوق کرد؟ پاسخ این پرسشها و بسیاری مسائل دیگر را از زبان هموند #انجمن_پادشاهی_ایران و مدیر سابق وبسایت #تندر آقای سامان کیوانپور بشنوید. همچنین در بخش دوم برنامه گفتگو بسیار جالبی با فرزندان عزیز و یادگارهای جمشید شارمهد، غزاله و شایان شارمهد و تقاضای آنها از #ایرانیان برای امضای پتیشن آزادی او وجود دارد لینک امضای پتیشن در زیر آورده شده است. http://chng.it/m55nFfPBTT
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