Το φοβερό μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης (Μερος Α')

«Ἔτσι λειτουργεῖ ὁ Πονηρός. Ὁ διάβολος θέλει νά σέ σκοτώσει, νά σέ καταστρέψει, νά σέ βγάλει ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά προκαλέσει τήν ἀπώλειά σου τόσο τήν ψυχική ὅσο καί τή σωματική.»





Ομιλία του π. Δήμου Σερεκελίδης που εκφωνήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα “Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης” του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου ” Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”.





Ο π. Δήμος Σερκελίδης μιλά για το φοβερό μυστήριο της Εξομολόγησης, με βάση το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού π. Νικολάου Μανώλη «Θήρα Θεού».





Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Θήρα Θεού» του μακαριστού Ομολογητού πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη από εδώ: https://eshop.agiosiosif.gr/product/t...