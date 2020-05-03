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Dr. Bruce Lipton: Ελάτε να Ανυψώσουμε το Πεδίο!
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671 views • May 03, 2020
Credits @ Bruce H. Lipton, Ph.D.
στο σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328247#p328247
Το είπα και στο σάιτ μου... ενώ ο στόχος μου ήταν να ενδυναμώσω
ψυχές, και μόνο αυτό, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν
και χωμένοι στο δογματισμό (ΟΧΙ στο λόγο του Χριστού) θα
δαιμονοποιήσουν το βίντεο...ένας κύριος που το έκανε, διέγραψε
το ποστ του, αλλά να'ναι καλά τα σκρινσοτς, δε χάθηκαν όσα
τέθηκαν και όσα απαντήθηκαν.. πρόλαβα πριν τα σβήσει και
τα απαθανάτισα εδώ https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328256#p328256
Ωστόσο πρέπει να πω ότι (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) με εκπλήσσετε
οι περισσότεροι ευχάριστα, αποδεικνύοντας διεύρυνση του νου και
της συνειδητότητάς σας. Να είστε όλοι καλά 💖
ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΩΣ: Μια διευκρίνιση: Συχνά εξοργίζομαι και απελπίζομαι, αλλά
παράλληλα νιώθω ότι η σκέψη μας (που ειναι ισχυρή ενέργεια)
πρέπει να αλλάξει ρότα, γι'αυτό έβαλα κι αυτό το βίντεο για να ενδυναμώσουμε...
Είναι ένα μήνυμα από μένα ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε καταστάσεις
όλοι σαν ένα, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες... Η εστίαση της σκέψης
σ'αυτό που θέλουμε κι όχι σ'αυτό που δε θέλουμε, ( αυτο σημαίνει διαλογισμός)
μαζί με την προσευχή, είναι πράγματα που βοηθούν πολύ κι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν καταστάσεις...
my Email and paypal : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
στο σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328247#p328247
Το είπα και στο σάιτ μου... ενώ ο στόχος μου ήταν να ενδυναμώσω
ψυχές, και μόνο αυτό, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν
και χωμένοι στο δογματισμό (ΟΧΙ στο λόγο του Χριστού) θα
δαιμονοποιήσουν το βίντεο...ένας κύριος που το έκανε, διέγραψε
το ποστ του, αλλά να'ναι καλά τα σκρινσοτς, δε χάθηκαν όσα
τέθηκαν και όσα απαντήθηκαν.. πρόλαβα πριν τα σβήσει και
τα απαθανάτισα εδώ https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328256#p328256
Ωστόσο πρέπει να πω ότι (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) με εκπλήσσετε
οι περισσότεροι ευχάριστα, αποδεικνύοντας διεύρυνση του νου και
της συνειδητότητάς σας. Να είστε όλοι καλά 💖
ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΩΣ: Μια διευκρίνιση: Συχνά εξοργίζομαι και απελπίζομαι, αλλά
παράλληλα νιώθω ότι η σκέψη μας (που ειναι ισχυρή ενέργεια)
πρέπει να αλλάξει ρότα, γι'αυτό έβαλα κι αυτό το βίντεο για να ενδυναμώσουμε...
Είναι ένα μήνυμα από μένα ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε καταστάσεις
όλοι σαν ένα, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες... Η εστίαση της σκέψης
σ'αυτό που θέλουμε κι όχι σ'αυτό που δε θέλουμε, ( αυτο σημαίνει διαλογισμός)
μαζί με την προσευχή, είναι πράγματα που βοηθούν πολύ κι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν καταστάσεις...
my Email and paypal : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
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