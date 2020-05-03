Dr. Bruce Lipton: Ελάτε να Ανυψώσουμε το Πεδίο!

vasoula2908 848 followers Follow 8 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

671 views • May 03, 2020





στο σάιτ μου



Το είπα και στο σάιτ μου... ενώ ο στόχος μου ήταν να ενδυναμώσω

ψυχές, και μόνο αυτό, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν

και χωμένοι στο δογματισμό (ΟΧΙ στο λόγο του Χριστού) θα

δαιμονοποιήσουν το βίντεο...ένας κύριος που το έκανε, διέγραψε

το ποστ του, αλλά να'ναι καλά τα σκρινσοτς, δε χάθηκαν όσα

τέθηκαν και όσα απαντήθηκαν.. πρόλαβα πριν τα σβήσει και

τα απαθανάτισα εδώ

Ωστόσο πρέπει να πω ότι (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) με εκπλήσσετε

οι περισσότεροι ευχάριστα, αποδεικνύοντας διεύρυνση του νου και

της συνειδητότητάς σας. Να είστε όλοι καλά 💖



ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΩΣ: Μια διευκρίνιση: Συχνά εξοργίζομαι και απελπίζομαι, αλλά

παράλληλα νιώθω ότι η σκέψη μας (που ειναι ισχυρή ενέργεια)

πρέπει να αλλάξει ρότα, γι'αυτό έβαλα κι αυτό το βίντεο για να ενδυναμώσουμε...

Είναι ένα μήνυμα από μένα ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε καταστάσεις

όλοι σαν ένα, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες... Η εστίαση της σκέψης

σ'αυτό που θέλουμε κι όχι σ'αυτό που δε θέλουμε, ( αυτο σημαίνει διαλογισμός)

μαζί με την προσευχή, είναι πράγματα που βοηθούν πολύ κι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν καταστάσεις...



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το σάιτ μου Credits @ Bruce H. Lipton, Ph.D.στο σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328247#p328247 Το είπα και στο σάιτ μου... ενώ ο στόχος μου ήταν να ενδυναμώσωψυχές, και μόνο αυτό, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουνκαι χωμένοι στο δογματισμό (ΟΧΙ στο λόγο του Χριστού) θαδαιμονοποιήσουν το βίντεο...ένας κύριος που το έκανε, διέγραψετο ποστ του, αλλά να'ναι καλά τα σκρινσοτς, δε χάθηκαν όσατέθηκαν και όσα απαντήθηκαν.. πρόλαβα πριν τα σβήσει καιτα απαθανάτισα εδώ https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=328256#p328256 Ωστόσο πρέπει να πω ότι (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) με εκπλήσσετεοι περισσότεροι ευχάριστα, αποδεικνύοντας διεύρυνση του νου καιτης συνειδητότητάς σας. Να είστε όλοι καλά 💖ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΩΣ: Μια διευκρίνιση: Συχνά εξοργίζομαι και απελπίζομαι, αλλάπαράλληλα νιώθω ότι η σκέψη μας (που ειναι ισχυρή ενέργεια)πρέπει να αλλάξει ρότα, γι'αυτό έβαλα κι αυτό το βίντεο για να ενδυναμώσουμε...Είναι ένα μήνυμα από μένα ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε καταστάσειςόλοι σαν ένα, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες... Η εστίαση της σκέψηςσ'αυτό που θέλουμε κι όχι σ'αυτό που δε θέλουμε, ( αυτο σημαίνει διαλογισμός)μαζί με την προσευχή, είναι πράγματα που βοηθούν πολύ κι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν καταστάσεις...my Email and paypal : [email protected] facebook https://www.facebook.com/arela.ideo twitter https://twitter.com/Vasoula2908 το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php Keywords meditationquantumtheoryquantumphysics

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