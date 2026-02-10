Церемония Смены Череды Священников. Сыновья Садока, Дом Давида, 24 Отделения / 24 Старца. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 1 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

“В первой части свитка Новый Иерусалим (New Jerusalem Scroll), в колонках текста, найденных в пещере Кумрана № 11, содержится фрагментарное описание различных церемоний, проводимых в Большом Зале. На этой неделе мы рассмотрели “Церемонию Смены Священнической Череды, которая содержится в 5-й колонке текста.





В 4-м стихе сообщается, что в церемонии участвовали 26 Глав Палат, что связано с 26 Субботами, которые насчитываются в течение 6 месяцев, или 182 дней. Это говорит о том, что Кумранская община следовала календарю, в котором 364 дня и год делится ровно на 4, так что 4 x 13 = 52 Субботы (в году). Вот почему всего насчитывалось 13 Песен Субботнего Жертвоприношения, которые исполнялись каждую Субботу и, по всей видимости, повторялись ежеквартально. Об этих 26 Отделениях сказано, что по 420 служили еженедельно (еженедельная смена состояла из 420 человек). Таким образом, мы видим общее число:

26 × 420 = 10 920 священников, Сыновей Садока, поскольку они “поклоняются во Святом Святых”.





24 Отделения

Эти лидеры названы 24 Старцами, которые “падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков” (Откр 4:10).

Откр 4:4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.





Поэтому в Доме Давида есть 24 отделения, назначенные в соответствии с их разделением по коленам и в соответствии с делением года на 12 месяцев.





1 Пар 23:3 ... левиты... тридцать восемь тысяч (38 000) человек. 4 Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи (24 000), писцов же и судей шесть тысяч (6 000), 5 и четыре тысячи (4 000) привратников, и четыре тысячи (4 000) прославляющих Господа на музыкальных орудиях…





Всего их 14 000 (6 000 судей, 4 000 певцов и 4 000 привратников)

38 000 - 24 000 = 14 000. 14 000 — число Сыновей Садока





14 000 ÷ 24 = 583,33, или 583 человека для службы в 1 неделю, другие 583 — в другую, затем 584 человека в следующую неделю; они выполняют 1 из 3 ролей (служат как судьи, певцы/музыканты и привратники). “разделил их Давид на черёды (מַחֲלֹקֶת h4256; ἐφημερία g2183”)

1 Пар 23:6, “приходя... на семь дней” 1 Пар 9:25. (1 Chron 9:25 KJV “coming after seven days” = “приходя после семи дней”)





В 4-й Колонке Свитка Новый Иерусалима говорится о еженедельном и ежемесячном чередовании. Оба вида чередования описаны в Иез 46:3,6,9. О ежемесячном чередовании сказано также в Откр 22:2-4 и в Есф 4:11. Есфири, которая является частью 144 000, позволялось явиться к Царю только раз в 30 дней.





Новый Иерусалим показывает нам ещё один аспект вечного поклонения, которое происходит на Небесах: есть 24 отделения, и в Книге Откровения это 24 Старца. Свиток также свидетельствует о том, что размеры Нового Иерусалима 12 000 тростей, или 144 стадии (stadia). Это служит доказательством того, что порядок Дома Давида является вечным священством! (1 Пар 17:11-14)”





