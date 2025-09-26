π. Θεοδωρος Ζήσης, π. Δήμος Σερκελίδης, Ελευθέριος Κοσμίδης, περί του "Προσωπικού Αριθμού" (Β΄).

" Ὁ Προσωπικός Ἀριθμός εἶναι ἀπρόσωπος, ἀνελεύθερος, ἀντιανθρώπινος καί ἀντιχριστιανικός " (Β'). "Πῶς τοποθετοῦνται στὀ θέμα τοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ θεσμοί καί πρόσωπα. Πῶς πρέπει νά ἀντιδράσουμε". Τήν Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, συνεχίστηκαν τά καθιερωμένα κυριακάτικα μαθήματα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος (2025-2026) στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, πού γίνονται στίς ὧρες 11:30 - 13:00. Στό δεύτερο μάθημα ἐξετάσθηκε περαιτέρω τό ἐπίκαιρο θέμα: " Ὁ Προσωπικός Ἀριθμός εἶναι ἀπρόσωπος, ἀνελεύθερος, ἀντιανθρώπινος καί ἀντιχριστιανικός" (β΄ μέρος), καί παρουσιάστηκε ἀπό τούς προσκεκλημένους ὁμιλητές μιά ἐνδεικτική ἔρευνα, ἀποδελτίωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου καί πηγῶν τοῦ διαδικτύου, σέ τρεῖς ἄξονες: "Α) Πῶς τοποθετοῦνται στό θέμα τοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ θεσμοί καί πρόσωπα:

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση

Τά πολιτικά Κόμματα

Ἡ Ἱερά Σύνοδος

Μεμονωμένοι Ἀρχιερεῖς καί ἀξιωματοῦχοι Κληρικοί

Ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ἁγιορεῖτες Γέροντες καί Κελλιῶτες

Ἱερές Μονές καί Ἡσυχαστήρια

Σωματεῖα καί εἰδικές πρωτοβουλίες

Μεμονωμένοι ἐπιστήμονες καί ἄλλοι.

Β) Πῶς πρέπει νά ἐνεργήσουμε, ὅταν μᾶς ἔλθει ὁ Προσωπικός Ἀριθμός. Γνῶμες Κληρικῶν, Μοναχῶν, νομικῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων. Γ) Τί συμβαίνει σέ ἄλλες χῶρες;" Ὡμίλησαν ὡς προσκεκλημένοι ὁμιλητές ὁ Πρεσβύτερος π. Δῆμος Σερκελίδης, Νομικός, καί ὁ κ. Ἐλευθέριος Κοσμίδης, ἀρθρογράφος τῆς katanixi.gr καί μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής". Τά παραπάνω ἀναπτύχθηκαν σχετικῶς μέ τόν "Προσωπικό Ἀριθμό", πού ἐπιβάλλει ὐποχρεωτικά ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη σέ ὅλους τούς πολίτες, ἀφοῦ στο πρώτο μάθημα ὁ π. Θεόδωρος εἶχε ἀναπτύξει μέ βάση τήν χριστιανική ἀνθρωπολογία, ὅτι ὁ Π.Α. ("Προσωπικός Ἀριθμός") προετοιμάζει τήν ψηφιακή αἰχμαλωσία τῶν πολιτῶν, τήν στέρηση τῆς ἐλευθερίας τους, τήν κατάργηση τῆς ἰδιωτικότητας καί τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐνεργειῶν τους· καί ὅτι ἀντίκειται στήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων περί τῆς ἀπόλυτης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὡς εἰκόνας τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ ἀποκλεισμός ὅσων δέν θά λάβουν τόν Π.Α. ἀπό ὅλες τίς οἰκονομικές συναλλαγές, ἀπό τήν εἴσπραξη τῶν μισθῶν καί συντάξεων καί ἀπό ἄλλες κοινωνικές παροχές καθιστᾷ τήν ψηφιακή ταυτότητα καί τόν "Προσωπικό Ἀριθμό" προχάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου κατά τήν Ἀποκάλυψη, ὅπως ἤδη ἔχει ἐπισημάνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος καί πολλοί σύγχρονοι Γέροντες καί Θεολόγοι. Δυστυχῶς, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν βλέπει θεολογικούς λόγους πού νά ἀπαγορεύουν τήν λήψη τοῦ "Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ". Διαφορετικά, ἄν οἱ Ἐπίσκοποι, ἡ Ἱεραρχία, μέ ἀπόφασή της ἐξέφραζε τήν ἀνετίθεσή της καί κινητοποιοῦσε ὅλους τούς Ἱερεῖς, πού μπορεῖ καί τώρα νά τό πράξει, ἡ Κυβέρνηση θά ἀπέσυρε τόν σχετικό νόμο. Κρίμα, πού δέν ὑπάρχουν οὔτε Χρυσόστομοι, οὔτε Αὐγουστῖνοι (Καντιώτηδες).