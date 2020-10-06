Pandemia planificată partea I: Controlul prin mass-media

Pandemia Planificată II: Îndoctrinarea

Partea I: Controlul prin mass-media



În mai 2020, Mikki Willis a lansat un documentar numit ”Plandemic”, care a devenit viral. A fost cenzurat pe youtube și pe alte platforme.

Despre documentarul din mai, realizatorii lui spun că e: ”cel mai vizionat și mai cenzurat documentar”.

În august 2020, Mikki Willis a lansat Plandemic II. Documentarul a stabilit un nou record, premiera lui fiind vizionată de 1,9 milioane de oameni în același timp.

Acest video reprezintă o primă parte, cu subtitrare în română.