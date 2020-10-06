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Pandemia planificată partea I: Controlul prin mass-media
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5647 views • October 06, 2020
Pandemia Planificată II: Îndoctrinarea
Partea I: Controlul prin mass-media
În mai 2020, Mikki Willis a lansat un documentar numit ”Plandemic”, care a devenit viral. A fost cenzurat pe youtube și pe alte platforme.
Despre documentarul din mai, realizatorii lui spun că e: ”cel mai vizionat și mai cenzurat documentar”.
În august 2020, Mikki Willis a lansat Plandemic II. Documentarul a stabilit un nou record, premiera lui fiind vizionată de 1,9 milioane de oameni în același timp.
Acest video reprezintă o primă parte, cu subtitrare în română.
Partea I: Controlul prin mass-media
În mai 2020, Mikki Willis a lansat un documentar numit ”Plandemic”, care a devenit viral. A fost cenzurat pe youtube și pe alte platforme.
Despre documentarul din mai, realizatorii lui spun că e: ”cel mai vizionat și mai cenzurat documentar”.
În august 2020, Mikki Willis a lansat Plandemic II. Documentarul a stabilit un nou record, premiera lui fiind vizionată de 1,9 milioane de oameni în același timp.
Acest video reprezintă o primă parte, cu subtitrare în română.
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