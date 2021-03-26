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☠ 5G - TOTale EMS-Power - TOTale Kontrolle ☠ [+ Petition]
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1 view • March 26, 2021
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Aufruf: Petition gegen die Einführung von 5G
[https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_12/_05/Petition_88260.mitzeichnen.html]
[https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g]
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
5G = 5.Generation
Uns muss bewusst werden, dass 5G die TOTALE KONTROLLE bedeutet, und zwat in ECHTZEIT! (Niemand interessiert sich wirklich für unsere Internetgeschwindigkeit...
Alles wird Smart, aber 5G wird nicht für ein schnelleres Internet ausgebaut. Es soll einfach alles in Echtzeit mit einander verknüpfbar sein.
Am Mittwoch den 21.03.2018 hat Vodafone sein erstes Hochsicherheitszentrum ( „Supercore Center“ ) in Berlin, von insgesamt vier geplanten Rechenzentren in Deutschland, für Anwendungen des schnellen Funkstandards 5G, gestartet. Daten aus Mobilfunk, Kabel und Festnetz laufen dort zusammen, werden in Echtzeit verarbeitet und gehen dann an die Empfänger. Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter hebt die Schnelligkeit und Leistungsstärke des Netzes hervor ohne die gesundheitlichen Bedenken zu berücksichtigen.
█▓▒░WAS IST 5G-STRAHLUNG?░▒▓█
Obwohl in Deutschland noch kein flächendeckendes Netz für LTE verfügbar ist, arbeiten die Mobilfunkanbieter bereits an einem neuen Standard. Der Mobilfunkstandard der fünften Generation wird verkürzt 5G genannt. Für diesen Ausbau werden bereits verschiedene Frequenzen zur Verwendung diskutiert. Diese bewegen sich im GIGA-Hertz-Bereich, teilweise weit über den bisher genutzten Frequenzbändern!
Da die Einführung jedoch frühestens 2020 geplant ist, existieren noch keine detaillierten Pläne der Anbieter. Der neue Standard soll bisher ungeahnte Datenmengen übertragen können. Experimente zeigen, dass Datenraten von bis zu 10 Gbit/s realistisch erreicht werden können. Auch in Bezug auf die Verzögerung könnte 5G Wunder bewirken, da in Tests eine Latenz von unter einer Millisekunde erreicht wurde. Viele herkömmliche Kabelverbindungen kommen zu belasteten Uhrzeiten selten unter 30 Millisekunden. Diese Vorteile sollen durch ein engeres Netz mit einer deutlich besseren Abdeckung ermöglicht werden.
WIR SOLLEN FLÄCHENDECKEND BESTAHLT WERDEN
Wissenschaftler warnen vor potenziell schweren gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Mobilfunktechnologie!
5G führt zu einer massiven Zunahme der Zwangsexposition durch kabellose Kommunikation. Die 5G-Technik funktioniert nur über kurze Entfernungen. Durch festes Material werden die Signale nur schlecht übertragen. Viele neuen Antennen werden benötigt, und die vollständige Einführung wird in städtischen Gebieten zu Antennen im Abstand von 10 bis 12 Häusern führen. Daher wird die Zwangsexposition stark erhöht. Mit „der immer umfangreicheren Nutzung kabelloser Techniken“ kann niemand einer Exposition aus dem Weg gehen. Neben der erhöhten Anzahl von 5G-Basisstationen (selbst innerhalb von Häusern, Läden und Krankenhäusern) werden nämlich laut Schätzungen „10 bis 20 Milliarden Drahtlosanschlüsse“ (von Kühlschränken, Waschmaschinen, Überwachungs¬kameras, selbstfahrenden Autos und Bussen, usw.) Teil des Internets der Dinge sein. All dies zusammen kann zu einer exponentiellen Zunahme der gesamten langfristigen Exposition aller EU-Bürger gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (HF-EMF) führen.
Quelle: schonBewusst
Sehen Sie passend dazu:
DRINGENDE WARNUNG VOR 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.) | 31.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg
Text dazu:
5G - VERBRECHEN AN DER MENSCHEIT!
http://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/5g-verbrechen-der-menscheit
WARNUNG - Die Regierung testet 5G-Strahlung an der Bevölkerung! [https://www.legitim.ch/single-post/2019/02/13/Warnung---Die-Regierung-testet-5G-Strahlung-an-der-Bev%C3%B6lkerung-Ist-das-legal]
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Aufruf: Petition gegen die Einführung von 5G
[https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_12/_05/Petition_88260.mitzeichnen.html]
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5G = 5.Generation
Uns muss bewusst werden, dass 5G die TOTALE KONTROLLE bedeutet, und zwat in ECHTZEIT! (Niemand interessiert sich wirklich für unsere Internetgeschwindigkeit...
Alles wird Smart, aber 5G wird nicht für ein schnelleres Internet ausgebaut. Es soll einfach alles in Echtzeit mit einander verknüpfbar sein.
Am Mittwoch den 21.03.2018 hat Vodafone sein erstes Hochsicherheitszentrum ( „Supercore Center“ ) in Berlin, von insgesamt vier geplanten Rechenzentren in Deutschland, für Anwendungen des schnellen Funkstandards 5G, gestartet. Daten aus Mobilfunk, Kabel und Festnetz laufen dort zusammen, werden in Echtzeit verarbeitet und gehen dann an die Empfänger. Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter hebt die Schnelligkeit und Leistungsstärke des Netzes hervor ohne die gesundheitlichen Bedenken zu berücksichtigen.
█▓▒░WAS IST 5G-STRAHLUNG?░▒▓█
Obwohl in Deutschland noch kein flächendeckendes Netz für LTE verfügbar ist, arbeiten die Mobilfunkanbieter bereits an einem neuen Standard. Der Mobilfunkstandard der fünften Generation wird verkürzt 5G genannt. Für diesen Ausbau werden bereits verschiedene Frequenzen zur Verwendung diskutiert. Diese bewegen sich im GIGA-Hertz-Bereich, teilweise weit über den bisher genutzten Frequenzbändern!
Da die Einführung jedoch frühestens 2020 geplant ist, existieren noch keine detaillierten Pläne der Anbieter. Der neue Standard soll bisher ungeahnte Datenmengen übertragen können. Experimente zeigen, dass Datenraten von bis zu 10 Gbit/s realistisch erreicht werden können. Auch in Bezug auf die Verzögerung könnte 5G Wunder bewirken, da in Tests eine Latenz von unter einer Millisekunde erreicht wurde. Viele herkömmliche Kabelverbindungen kommen zu belasteten Uhrzeiten selten unter 30 Millisekunden. Diese Vorteile sollen durch ein engeres Netz mit einer deutlich besseren Abdeckung ermöglicht werden.
WIR SOLLEN FLÄCHENDECKEND BESTAHLT WERDEN
Wissenschaftler warnen vor potenziell schweren gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Mobilfunktechnologie!
5G führt zu einer massiven Zunahme der Zwangsexposition durch kabellose Kommunikation. Die 5G-Technik funktioniert nur über kurze Entfernungen. Durch festes Material werden die Signale nur schlecht übertragen. Viele neuen Antennen werden benötigt, und die vollständige Einführung wird in städtischen Gebieten zu Antennen im Abstand von 10 bis 12 Häusern führen. Daher wird die Zwangsexposition stark erhöht. Mit „der immer umfangreicheren Nutzung kabelloser Techniken“ kann niemand einer Exposition aus dem Weg gehen. Neben der erhöhten Anzahl von 5G-Basisstationen (selbst innerhalb von Häusern, Läden und Krankenhäusern) werden nämlich laut Schätzungen „10 bis 20 Milliarden Drahtlosanschlüsse“ (von Kühlschränken, Waschmaschinen, Überwachungs¬kameras, selbstfahrenden Autos und Bussen, usw.) Teil des Internets der Dinge sein. All dies zusammen kann zu einer exponentiellen Zunahme der gesamten langfristigen Exposition aller EU-Bürger gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (HF-EMF) führen.
Quelle: schonBewusst
Sehen Sie passend dazu:
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5G - VERBRECHEN AN DER MENSCHEIT!
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WARNUNG - Die Regierung testet 5G-Strahlung an der Bevölkerung! [https://www.legitim.ch/single-post/2019/02/13/Warnung---Die-Regierung-testet-5G-Strahlung-an-der-Bev%C3%B6lkerung-Ist-das-legal]
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
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