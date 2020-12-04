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04.12.2020. Новости. Новое заболевание и новые данные (№ 179 часть I (1)).
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7535 views • December 04, 2020
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:01 Ядовитое небо. Как выжить / Юрий Лир. https://www.youtube.com/watch?v=GNVAItaslyQ&;feature=youtu.be.
19:19 Ядовитое небо 2008 480р Toxic Skies. https://www.youtube.com/watch?v=FGxFjbUaL0o.
26:47 Ядовитое небо. Как выжить / Юрий Лир. https://www.youtube.com/watch?v=GNVAItaslyQ&;feature=youtu.be.
33:24 Письмо слушателя. Что есть КОРОНАВИРУС.
59:38 Смех сквозь слёзы...Оплачиваем собственный геноцид. https://www.youtube.com/watch?v=8vHd8BTCvyg&;feature=youtu.be.
01:03:22 Большой скачок. Тайная жизнь клетки. https://www.youtube.com/watch?v=X70fs9oUzf0.
01:05:55 Жизнь клетки Inner Life Of A Cell - Full Version Русская озвучка. https://www.youtube.com/watch?v=VxL4urSQivQ.
Сегодня мы поговорим о том, как при помощи самолетов распространяются химтрейлы, так же увидим какими лекарствами нас лечат. Услышим мнение врача-инфекциониста с большим опытом о коронавирусе и других вирусных заболеваниях. Так же посмотрим на жизни клетки человека.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:01 Ядовитое небо. Как выжить / Юрий Лир. https://www.youtube.com/watch?v=GNVAItaslyQ&;feature=youtu.be.
19:19 Ядовитое небо 2008 480р Toxic Skies. https://www.youtube.com/watch?v=FGxFjbUaL0o.
26:47 Ядовитое небо. Как выжить / Юрий Лир. https://www.youtube.com/watch?v=GNVAItaslyQ&;feature=youtu.be.
33:24 Письмо слушателя. Что есть КОРОНАВИРУС.
59:38 Смех сквозь слёзы...Оплачиваем собственный геноцид. https://www.youtube.com/watch?v=8vHd8BTCvyg&;feature=youtu.be.
01:03:22 Большой скачок. Тайная жизнь клетки. https://www.youtube.com/watch?v=X70fs9oUzf0.
01:05:55 Жизнь клетки Inner Life Of A Cell - Full Version Русская озвучка. https://www.youtube.com/watch?v=VxL4urSQivQ.
Сегодня мы поговорим о том, как при помощи самолетов распространяются химтрейлы, так же увидим какими лекарствами нас лечат. Услышим мнение врача-инфекциониста с большим опытом о коронавирусе и других вирусных заболеваниях. Так же посмотрим на жизни клетки человека.
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