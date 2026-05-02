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FAITH
JESUS AND HERMES THOTH
NORTH AFRICAN GROOVE-TRACK 12
INSTRUMENTS
INTRO:
DIDN'T MEAN TO SPOIL YOUR SLEEP STATE
BUT THE DREAM YOU'RE LIVING IN NOW
IS ABOUT TO SPOIL YOUR LOVE DREAM
THE DEVIL'S COME TO YOUR DOOR
ASKING ALL THE FAITHLESS SUCKERS
WHO THEY ADORE MORE THAN GOD....OH !!
THE TRAP GOD SETS FOR THOSE
OF SUCH FAITHLESS SOUL
VERSE 1
OH, THIS HEART OF MINE
IS SO CONFUSED, BEWILDERED
SUCH A MIXED UP SOUL
MY RUDDER LOST COURSE
MY BOAT IS HEADED INTO
SWELLING TROUBLED WATERS
BETTER CALL THE SHIP'S HEAD CAPTAIN
WE'RE HEADED TOWARDS HELL, YEA !!!
INTRO:
CHORUS::
FAITH, FAITH, FAITH....I NEED FAITH
FAITH, FAITH......................................