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HEADED TOWARDS HELL
HERMES THOTH 2
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FAITH

                               JESUS AND HERMES THOTH

NORTH AFRICAN GROOVE-TRACK 12

INSTRUMENTS

INTRO:

DIDN'T MEAN TO SPOIL YOUR SLEEP STATE

BUT THE DREAM YOU'RE LIVING IN NOW

IS ABOUT TO SPOIL YOUR LOVE DREAM

THE DEVIL'S COME TO YOUR DOOR

ASKING ALL THE FAITHLESS SUCKERS

WHO THEY ADORE MORE THAN GOD....OH !!

THE TRAP GOD SETS FOR THOSE

OF SUCH FAITHLESS SOUL

VERSE 1

OH, THIS HEART OF MINE

IS SO CONFUSED, BEWILDERED

SUCH A MIXED UP SOUL

MY RUDDER LOST COURSE

MY BOAT IS HEADED INTO

SWELLING TROUBLED WATERS

BETTER CALL THE SHIP'S HEAD CAPTAIN

WE'RE HEADED TOWARDS HELL, YEA !!!

INTRO:

CHORUS::

FAITH, FAITH, FAITH....I NEED FAITH

FAITH, FAITH......................................

Keywords
jesusprophecyhermesend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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