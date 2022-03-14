! ВОЙНА=Безправие=Принудительная уколизация-чипирование=Голод=Геноцид=Тирания «Зверя»→АД.

Начало длительных военных действий, с безправием народов сражающихся государств. Сейчас уже "вакцинировать" смогут полностью принудительно (беженцев, население страны, всех кто прежде избежал гибельной уколизации).

Таким образом, НИКОМУ НИЧЕМ ОСОБО РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ!!!!!!!!!!!!!

Почему?

Потому что на самом деле всё идёт по плану сил тьмы!..

Основная цель дьявольских глобалистов-упырей, ради достижения которой всё делается, — это порабощение душ землян, уловление навеки в страдания для безсветных демонический ярусов для вампирической подпитки этих планов энергией порабощённых жертв чипизации ("метки зверя" 666). Этой главной цели подчинены все их действия и промежуточные этапы осуществления их планов.

Цепочка их действий в течении предыдущих прошедших столетий и последних лет следующая.

1) "Концентрация всех финансовых, материальных, политических средств в их руках" (за счёт "банковского дела" — ростовщичества и последующего захвата власти и полного влияния во всех сферах жизни землян).

2) Лже"пандемия" (2019-2020-2021 гг. и начало 2022 г.).

3) "Война" по договору — имитация ситуации, когда "война", её течение с последующим продолжением в виде мировой бойни — выглядят вполне объяснимыми как бы "естественными" межгосударственными политическими причинами: "мол, Украина дразнила Россию тем, что из-за внешнего управления со стороны Запада предоставляла НАТО возможность все больше угрожать границам РФ, к тому же наращивая своё вооружение и проявляя агрессию в отношении русскоязычного населения двух отделившихся республик. Поэтому, логически правдоподобным выглядит, что Россия в какой-то момент "решила это прекратить".

На самом деле это был запланированный глобалистами сюжет — ОБА контролируемых ими правительства играли такую роль. Можно не поверить этому... НО ПОНЯТЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ НАЧАТЫХ СЕЙЧАС ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ — максимально соответствует целям поработителям землян!!! А именно: Война — лишение населения прав на на территориях военных действий и в самих "сражающихся" странах — исчезновение наличного денежного оборота, голод, военизированный блок-посты, власть военных, и ещё должен к этому всему вступить в действие начавшийся мор "вакцинированных" (ЭТО ОБЪЯВЯТ ПОЯВИВШИМСЯ "НОВЫМ ШТАММОМ" ИЛИ БОЛЕЕ ОПАСНЫМ ДРУГИМ ВИРУСОМ И Т.Д., — И УКОЛ ПРОТИВ НЕГО МОГУТ СДЕЛАТЬ "ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ", УЗАКОНЕННЫМ В УСЛОВИЯХ "ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"). Никого уже не будут спрашивать о согласии с такой "вакцинацией"! Уколизацией-"клеймением" уже будут заниматься военные! Которые будут везде в городах. Это буде не просто "Третья мировая", это будет устрашение населения, лишение всех последних прав, человек будет считаться таким существом, с которым можно сделать что-угодны, "во имя" каких-то декларированных глобалистами целей "спасения от войны, от голода, от вновь объявляемых моров". Т.е. это возможность совершить желаемое для слуг дьявола действо "нанесения всем начертания Антихриста"!

И что, скажете что начавшиеся события для этого не подходят?..

Собственно, других планов у служителей "зверя" И БЫТЬ НЕ МОГЛО! Другие не предоставляют им возможности достичь их желаемой цели! Т.е., ВСЁ СХОДИТСЯ. С обеих сторон "конфликта" управляемые марионетки, играют нужную их кураторам роль. Запад искусственно как бы демонизирует "правителя" России (на самом деле своего же резидента), и саму РФ. На это работают все подконтрольные тёмным "СМИ". Эти же масмедиа изображают Украину "страдалицей" и управляют своим ещё одним резидентом, играющим роль "правителя" Украины. Чётко давая установку только "на войну" и достижения того необходимого положения дел, когда эти имитируемые военные действия, попутно с сокращением населения за счёт этого, ПРИВЕДУТ К ДОСТИЖЕНИЮ НУЖНОГО ИМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ.

Всё станет ВЕЗДЕ плохо: гражданская война из-за невозможности достичь всей заявленных "правительством" России целей на всей территории Украины. Так как Запад включится в "войну", учитывая наплыв наёмников и войск (и вооружения) самого блока НАТО. Каким-то образом военный конфликт одновременно может разрастись и для многих других стран. Возможностей для этого множество. Китай с огромной армией, а также стремящиеся к распространению Ислама на весь мир страны, Арабско-Израильские противоречия и т.д., — это всё потенциально задействуемые фигуры в сюжете "мировой войны". А якобы "мирить" всех будет "зверь"-Антихрист в роли "благодетеля". Его примут сразу всё большинство уже к тому времени чипированных, "вакцинированных". И затем он сбросит свою маску, проявляясь тогда как мировой Мучитель. Так вся жатва тёмных будет собрана, для наказания поддавшихся обману вместе с их искусителями.

И затем Земля будет Очищена Энергией Света Матери Мира. И наступит Предсказанная Эпоха Добра, Царство Любви, Гармонии. Так бажественная эволюция прошедших изпытания землян продолжится в прекрасных условиях Жизни! Ведь Человек Создан для Счастья! Да Будет Свет!

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