Gilbert Deray, regard menaçant, index dressé, intime le silence à Laurence Ferrari

Archive, pour ne pas oublier.Gilbert Deray, médecin spécialiste des plateaux de télévision, et accessoirement néphrologue de son état, fait la loi sur le plateau de cNews. Regard mauvais, le doigt dressé en guise d’avertissement, il intime le silence à la journaliste Laurence Ferrari. La blonde ne moufte pas et obtempère aussitôt. Voilà une chienne de garde bien dressée.La seule liberté qu’à la presse aujourd’hui, c’est de se faire violer.===============Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :