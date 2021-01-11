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11.01.2021. Новости. Точное определение печати (Выпуск № 184 часть II (2)).
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6690 views • January 10, 2021
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 БУДУЩИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ! НАСТОЯЩЕЕ ПРОРОЧЕСТВО МИТАРА ТАРАБИЧА! https://www.youtube.com/watch?v=1zSNAvhcNlM&;feature=youtu.be.
16:44 Latest Flight Testing! https://www.youtube.com/watch?v=ZHk13Xa8dqI&;feature=youtu.be.
16:44 Музыка. https://www.youtube.com/watch?v=LlDMwJtTl3g.
18:45 Real Flying Machines That Actually Fly. https://www.youtube.com/watch?v=xHGkOQUtlRk.
20:30 Most Unusual Vehicles.. https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk&;feature=youtu.be
20:30 Музыка. https://www.youtube.com/watch?v=LlDMwJtTl3g.
25:01 Как Трифон изгнал 7 дневным постом нечистую силу из девушки. https://youtu.be/pLj5NJsPQbw.
43:58 Староверы | ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ. https://www.youtube.com/watch?v=Me012LnUjRE&;feature=youtu.be.
54:14 Паисий Святогорец -- Будем делать добро от любви ко Христу. https://www.youtube.com/watch?v=B2xWkCECk2Q&;list=WL&index=3.
01:04:23 ПОЧЕМУ стоматологи об этом МОЛЧАТ!!! Зажили дёсны и отбелились зубы, ЗА КОПЕЙКИ чудо средство. https://www.youtube.com/watch?v=BuZ_qlnKrUk&;feature=youtu.be.
01:07:47 Не торопитесь осуждать. Очень добрая и поучительная притча. https://www.youtube.com/watch?v=C70cYqQS0zo.
Сегодня мы послушаем предсказания сербских старцев, увидим различные технические приспособления. Узнаем, как Трифон изгнал дьявола, послушаем высказывания Святого Паисия Святогороца о добре.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 БУДУЩИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ! НАСТОЯЩЕЕ ПРОРОЧЕСТВО МИТАРА ТАРАБИЧА! https://www.youtube.com/watch?v=1zSNAvhcNlM&;feature=youtu.be.
16:44 Latest Flight Testing! https://www.youtube.com/watch?v=ZHk13Xa8dqI&;feature=youtu.be.
16:44 Музыка. https://www.youtube.com/watch?v=LlDMwJtTl3g.
18:45 Real Flying Machines That Actually Fly. https://www.youtube.com/watch?v=xHGkOQUtlRk.
20:30 Most Unusual Vehicles.. https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk&;feature=youtu.be
20:30 Музыка. https://www.youtube.com/watch?v=LlDMwJtTl3g.
25:01 Как Трифон изгнал 7 дневным постом нечистую силу из девушки. https://youtu.be/pLj5NJsPQbw.
43:58 Староверы | ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ. https://www.youtube.com/watch?v=Me012LnUjRE&;feature=youtu.be.
54:14 Паисий Святогорец -- Будем делать добро от любви ко Христу. https://www.youtube.com/watch?v=B2xWkCECk2Q&;list=WL&index=3.
01:04:23 ПОЧЕМУ стоматологи об этом МОЛЧАТ!!! Зажили дёсны и отбелились зубы, ЗА КОПЕЙКИ чудо средство. https://www.youtube.com/watch?v=BuZ_qlnKrUk&;feature=youtu.be.
01:07:47 Не торопитесь осуждать. Очень добрая и поучительная притча. https://www.youtube.com/watch?v=C70cYqQS0zo.
Сегодня мы послушаем предсказания сербских старцев, увидим различные технические приспособления. Узнаем, как Трифон изгнал дьявола, послушаем высказывания Святого Паисия Святогороца о добре.
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