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GBN News: ΓΙΑ ΤΟ "ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ΞΑΦΝΙΚΙΤΙΔΑ]" - ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΗΛΙΘΙΟΥΣ
NIOLAND
NIOLAND
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96 views • June 16, 2022

Η Eva Vlaardingerbroek συζητά την αύξηση του συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου ενηλίκων με τον Mark Steyn στο GBN News.


Η αύξηση των περιπτώσεων του συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου ενηλίκων προκαλεί σύγχυση στους γιατρούς, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης. Είναι τόσο ηλίθιοι ή δεν μπορούν να συνδέσουν όλους αυτούς τους θανάτους με τους μαζικούς εμβολιασμούς;


Αυτή είναι η ερώτηση που έκανε ο Mark Steyn του GB News στην πολιτική σχολιάστρια Eva Vlaardingerbroek.

‘Sudden Adult Death Syndrome’ is the media’s latest favorite coverup. How stupid do they think we are? #SADS @GBNEWS @MarkSteynOnline pic.twitter.com/YrRvL31VC5

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) June 9, 2022

https://twitter.com/EvaVlaar/status/1534751031640219648?ref_src=twsrc%5Etfw


Φυσικά το tweet της Vlaardingerbroek εξαφανίστηκε από το δικτακτορικό μέσο παραπληροφόρησης Twitter.


«Δεν νομίζω ότι αυτοί είναι ηλίθιοι, νομίζω ότι εμάς θεωρούν ηλίθιους», απάντησε η Vlaardingerbroek. «Σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου ενηλίκων; Σοβαρά μιλάμε?"


«Μας περιγελούν», δήλωσε η Vlaardingerbroek. «Νομίζουν ότι είμαστε καθυστερημένοι. Και αν προσπαθήσεις να μάθεις την αλήθεια, θα σε κυνηγήσουν. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να μιλήσεις για την αλήθεια. Το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες είναι ότι όλοι έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο, αλλά δεν μπορείς να το πεις αυτό γιατί δεν έχουν γίνει μελέτες για τη συσχέτιση».


Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=o1OLtK0sc04


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Keywords
sadsmarksteynevavlaardingerbroek
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