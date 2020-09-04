© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
L'info en QuestionS #13 - émission du 3 septembre 2020
Follow
0
Share
Report
3 views • September 04, 2020
3 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=X7WhNhN4VTE
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Références citées dans cette émission : à venir
Autres références utiles :
— Le site présentant toutes les références ayant servi pour la vidéo à laquelle Tal Schaller a participé : http://www.verite-covid19.fr/
— L'interview de Gérard Delépine par Salim Laïbi sur les conséquences du confinement : https://www.youtube.com/watch?v=Kwr-3-f-yU8
— L'interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier sur l'inutilité des masques : https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
— Le site de télérecours français : https://citoyens.telerecours.fr/%23/authentication
— Le site du magazine Néosanté : https://www.neosante.eu/
— L'interview d'Alexandra Henrion-Caude par TVLibertés : https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
— Le site d'Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Références citées dans cette émission : à venir
Autres références utiles :
— Le site présentant toutes les références ayant servi pour la vidéo à laquelle Tal Schaller a participé : http://www.verite-covid19.fr/
— L'interview de Gérard Delépine par Salim Laïbi sur les conséquences du confinement : https://www.youtube.com/watch?v=Kwr-3-f-yU8
— L'interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier sur l'inutilité des masques : https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
— Le site de télérecours français : https://citoyens.telerecours.fr/%23/authentication
— Le site du magazine Néosanté : https://www.neosante.eu/
— L'interview d'Alexandra Henrion-Caude par TVLibertés : https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o
— Le site d'Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.