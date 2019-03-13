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[13 Μαρ 2019] Την Επίπεδη Γη, τον Ήλιο, Τη Σελήνη και το Ζωδιακό κύκλο στην εφαρμογή Ρολόι. - GREEK [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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13 views • July 13, 2021
Ένα εργαλέιο που θα πρέπει να έχεις ώστε να μπορείς να εξηγήσεις την ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΗ στους φίλους σου. Σου δεἰχνει πως λειτουργούν οι εποχές. Πως κινούνται ο ήλιος και το φεγγάρι στο Ζωδιακό Κύκλο. Την μέρα και τη νύχτα. Υπάρχουν προτεινόμενα Βίντεο που βοηθούν τους χρήστες να μάθουν για τον “κόσμο” μας. Χρονόμετρο με αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο σημαντικό γεγονός. *ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ* στο Google Play και στην Apple.
*Για τους χρήστες του iPhone ο σύνδεσμος: https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Για τους χρήστες του Android ο σύνδεσμος: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Ζούμε σε έναν κόσμο ψεμάτων που μας ωθούνται από τα ανώτερα επίπεδα των παγκόσμιων ελεγκτών. Είναι ευκολότερο να ψέψεις σε κάποιον από το να τους πείσεις ότι τους έχουν πει ψέματα, ειδικά όταν είναι απροσδόκητα εθισμένοι στον φόβο. Εάν το ΙΔΡΥΜΑ της παγκόσμιας πεποίθησής σας είναι ότι βρίσκεστε σε έναν πυραύλο αχλαδιού περιστρεφόμενου υδάτινου πλανήτη που πετάει μέσα από ένα άπειρο κενό, τότε δεν θα ξέρετε ΠΟΙΟΣ είστε, ΠΟΥ είστε και ΠΟΙΑ είστε πραγματικά. Θα χαθείτε και θα αισθανθείτε ασήμαντο ότι δεν ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι βρίσκεστε στο κέντρο της δημιουργίας και όχι σε ένα στίγμα σκόνης σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύμπαν.
Με αυτήν την πεποίθηση μπορείτε να πείσετε για οτιδήποτε. Για να ξυπνήσετε ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινήσετε με τα θεμέλια του κόσμου σας και από εκεί μπορείτε να δείτε πέρα από τη φανταστική καμπύλη.
Η εφαρμογή FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK είναι το καλύτερο εργαλείο για να ανακαλύψετε την επίπεδη γη και να την παρουσιάσετε σε φίλους και οικογένεια. Εμφανίζει οπτικά πώς ο ουρανός είναι ένα τέλειο ρολόι και σας φέρνει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο επίπεδης γης που λογοκρίνεται από το Google.
Η σελίδα FAQ θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το πώς και γιατί κρύβεται η επίπεδη γη. Έχετε έναν λόγο που πιστεύετε ότι το Flat Earth είναι αδύνατο, έχουμε μια απάντηση που δεν έχετε σκεφτεί ακόμη.
Πάρτε την πρόκληση του Ρολόι FE. Παρακολουθήστε το επιλεγμένο βίντεο κάθε μέρα για 2 εβδομάδες και δείτε τι συμβαίνει.
Απλώς αναζητήστε το "Flat Earth Clock" από το Blue Water Bay στο Google Play ή το Apple App Store. Θα είναι τα καλύτερα 2,99 $ που έχετε επενδύσει ποτέ. Αποφύγετε τις απροσδόκητες εφαρμογές στο Google Play, είναι ΔΩΡΕΑΝ και εξακολουθούν να μην αξίζουν την τιμή. Κατεβάστε και ελέγξτε το σήμερα!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Και τα δύο: https://qrco.de/bbizVA
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Instagram: @Theflatearthpodcast
ΜΕΣΑ ΕΙΔΗ: [email protected]
Εάν είστε οικοδεσπότης της εκπομπής και πιστεύετε ότι το Flat Earth είναι ανόητο και αδύνατο, ας κάνουμε μια ερώτηση στο κανάλι σας
επιστήμη, τεχνολογία, γεωλογία, αστρονομία, φυσική, εκπαίδευση
*Για τους χρήστες του iPhone ο σύνδεσμος: https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Για τους χρήστες του Android ο σύνδεσμος: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Ζούμε σε έναν κόσμο ψεμάτων που μας ωθούνται από τα ανώτερα επίπεδα των παγκόσμιων ελεγκτών. Είναι ευκολότερο να ψέψεις σε κάποιον από το να τους πείσεις ότι τους έχουν πει ψέματα, ειδικά όταν είναι απροσδόκητα εθισμένοι στον φόβο. Εάν το ΙΔΡΥΜΑ της παγκόσμιας πεποίθησής σας είναι ότι βρίσκεστε σε έναν πυραύλο αχλαδιού περιστρεφόμενου υδάτινου πλανήτη που πετάει μέσα από ένα άπειρο κενό, τότε δεν θα ξέρετε ΠΟΙΟΣ είστε, ΠΟΥ είστε και ΠΟΙΑ είστε πραγματικά. Θα χαθείτε και θα αισθανθείτε ασήμαντο ότι δεν ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι βρίσκεστε στο κέντρο της δημιουργίας και όχι σε ένα στίγμα σκόνης σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύμπαν.
Με αυτήν την πεποίθηση μπορείτε να πείσετε για οτιδήποτε. Για να ξυπνήσετε ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινήσετε με τα θεμέλια του κόσμου σας και από εκεί μπορείτε να δείτε πέρα από τη φανταστική καμπύλη.
Η εφαρμογή FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK είναι το καλύτερο εργαλείο για να ανακαλύψετε την επίπεδη γη και να την παρουσιάσετε σε φίλους και οικογένεια. Εμφανίζει οπτικά πώς ο ουρανός είναι ένα τέλειο ρολόι και σας φέρνει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο επίπεδης γης που λογοκρίνεται από το Google.
Η σελίδα FAQ θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το πώς και γιατί κρύβεται η επίπεδη γη. Έχετε έναν λόγο που πιστεύετε ότι το Flat Earth είναι αδύνατο, έχουμε μια απάντηση που δεν έχετε σκεφτεί ακόμη.
Πάρτε την πρόκληση του Ρολόι FE. Παρακολουθήστε το επιλεγμένο βίντεο κάθε μέρα για 2 εβδομάδες και δείτε τι συμβαίνει.
Απλώς αναζητήστε το "Flat Earth Clock" από το Blue Water Bay στο Google Play ή το Apple App Store. Θα είναι τα καλύτερα 2,99 $ που έχετε επενδύσει ποτέ. Αποφύγετε τις απροσδόκητες εφαρμογές στο Google Play, είναι ΔΩΡΕΑΝ και εξακολουθούν να μην αξίζουν την τιμή. Κατεβάστε και ελέγξτε το σήμερα!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Και τα δύο: https://qrco.de/bbizVA
Υποστηρίξτε αυτό το κανάλι και την ενημέρωση FLAT EARTH:
https://www.patreon.com/DITRH
Δωρεές για μία φορά: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
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Μπράιτον: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Μπράιτον: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
ΜΕΣΑ ΕΙΔΗ: [email protected]
Εάν είστε οικοδεσπότης της εκπομπής και πιστεύετε ότι το Flat Earth είναι ανόητο και αδύνατο, ας κάνουμε μια ερώτηση στο κανάλι σας
επιστήμη, τεχνολογία, γεωλογία, αστρονομία, φυσική, εκπαίδευση
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