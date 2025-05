Dora Ratjens Geheimnis: Der Geschlechterbetrug der Olympischen Spiele 1936 in Berlin





Dora Ratjen, born Heinrich Ratjen on November 20, 1918, competed as a female high-jumper in the 1936 Berlin Olympics. Raised as a girl, Ratjen's biological male identity was revealed in 1938, leading to the revocation of his records and withdrawal from sports. The controversy raised issues about fairness in gender-segregated sports, and some historians speculate the National Socialists used Ratjen to gain a competitive advantage, though this is considered unlikely given their views on gender. Ratjen's story highlights ongoing debates about gender and fairness in athletics.







Dora Ratjen, geboren als Heinrich Ratjen am 20. November 1918, trat 1936 als Frau im Hochsprung bei den Olympischen Spielen in Berlin an. Als Mädchen erzogen, wurde 1938 Ratjens biologisches männliches Geschlecht enthüllt, was zur Aberkennung seiner Rekorde und seinem Rücktritt vom Sport führte. Die Kontroverse warf Fragen zur Fairness im geschlechtlich getrennten Sport auf, und einige Historiker spekulieren, dass die Nationalsozialisten Ratjen verwendet haben könnten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, obwohl dies aufgrund ihrer Ansichten über Geschlecht als unwahrscheinlich gilt. Ratjens Geschichte unterstreicht die anhaltenden Debatten über Geschlecht und Fairness im Sport.





