Andreas Noack asesinado por hablar de hidroxido de grafeno en vacunas

A los 5 días de la publicación del vídeo el doctor fue asaltado y asesinado nos cuenta su mujer. El Químico asesinado, Andreas Noack , dijo:Se encontró hidróxido de grafeno en todas las vacunas estudiadas. El óxido de grafeno forma estructuras en el torrente sanguíneo de aproximadamente 50 nm de ancho y 0,1 nm de espesor. Son muy delgados pero muy fuertes. Actúan como pequeñas hojas de afeitar en el torrente sanguíneo que pueden cortar los vasos sanguíneos. No se descomponen. Una vez en el torrente sanguíneo, estarán allí para siempre (a menos que la persona reciba una transfusión de sangre para eliminarlos ). Su efecto sobre los vasos sanguíneos es acumulativo. Cuanto más tiempo permanezcan en el torrente sanguíneo, más daño se producirá en los vasos sanguíneos con el tiempo. Esto crea problemas de hemorragia en todo el cuerpo.