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Le phénomène Bruno Gröning, guérisseur – Film documentaire – Partie 2
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3 views • August 13, 2020
Le phénomène Bruno Gröning – Film documentaire – Partie 2

La deuxième partie du film documentaire Le phénomène Bruno Gröning met en évidence les forces opposantes, les contre-pouvoirs et les obstacles, barrant le chemin à Bruno Gröning, mais montre également les guérisons incroyables qui continuaient à se produire, ainsi que les efforts de Monsieur Gröning pour rendre possible une action sans encombre sur de bonnes voies.

Bruno Gröning devient un phénomène Dans les années 50 personne d'autre ne suscita plus les esprits que Bruno Gröning. Des milliers de personnes cherchaient à le voir dans des diverses villes en Allemagne. Encore et toujours on entendait parler de nouvelles guérisons, qu'on assimilait à sa personne. Sans cesse, la presse, la radio et des films parlaient de façon sensationnelle. Cependant Bruno Gröning est entré en conflit avec la loi des Heilpraktiker. On lui fait un procès en 1952. Il a été acquitté, mais en même temps on lui infligea de ne plus guérir. A la suite de cela il créa l'association Gröning, pour pouvoir continuer de parler aux personnes dans des conditions ordonnées, vérifiable par chacun et seulement en tant qu'orateur. Des communautés ont été créées en plusieurs lieux. Il donna alors des conférences dans un cadre plus restreint .Bien que les témoignages de guérisons ne s'arrêtaient pas, l'ordre des médecins restait plus que sceptique à l'encontre du phénomène Gröning

Aujourd'hui à nouveau d'actualité Le phénomène Bruno Gröning a déjà été projeté dans environ 100 pays dans des salles de cinéma ou en projections publiques – presque 13.000 fois. Maintenant vous pouvez également le voir sur YouTube en version intégrale. Un document d'époque exceptionnel.

Ce film, basé sur des recherches minutieuses, montre de façon objective les événements de l'époque et se mette sur les traces de cet homme hors du commun – avec en tout 50 témoins d'époque, des innombrables photos, documents et quelques scènes originales de film ainsi que de scènes de film tournées.

Source : Cercles des Amis de Bruno Gröning et All for one

En savoir plus : bruno-groening.org/fr
Keywords
bruno groningguerisseurmedecine spirituelle
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