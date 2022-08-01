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Upload von HTML/EPUB nach WordPress
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0 view • August 01, 2022

WordPress ist eine weit verbreitete, frei lizenzierte Blogging- und CMS-Software, die aufgrund ihrer Einfachheit, Dezentralität und Erweiterbarkeit ganz ausgezeichnet dafür geeignet ist, um ins Web zu veröffentlichen. Zu den Werkzeugen für digitales Publizieren ist daher ein kleines Tool hinzugekommen, mit dem HTML nach WordPress übermittelt werden kann. Ebenso können mit einem zweiten Tool EPUB-Dateien nach HTML entpackt werden, ergo E-Books in einigen manuellen Schritten in WordPress eingespeist werden können. Zukünftig sollen die manuellen Einzelschritte durch einen automatisierten Workflow ersetzt werden, sodass erstmals von der initialen Abfassung bis hin zur Distribution über das Netz inkl. Rezeption (durch Leser-Interaktion auf der WordPress-Veröffentlichungsplattform) alle wichtigen Komponenten eines modernen, integrierten Publikationssystems abgedeckt sind. Hierbei wird die standardmäßig aktive XML-RPC-Schnittstelle von WordPress verwendet, jedoch ist das „Secure XML-RPC“-WordPress-Plugin von Eric Mann zwingende Voraussetzung, weil anderenfalls das Passwort für die Benutzer-Authentifizierung im Klartext übermittelt werden würde. Das Absenden des HTTP-Requests mit dem XML-RPC-Payload ist in Java implementiert.

Projekt-Webseite: https://publishing-systems.org/index.php?lang=de
Quellcode Werkzeuge: https://gitlab.com/publishing-systems/automated_digital_publishing
Vorbereitete ausführbare Download-Packages der Werkzeug-Sammlung: https://publishing-systems.org/downloads.php
Quellcode html2wordpress1: https://gitlab.com/publishing-systems/automated_digital_publishing/tree/master/html2wordpress/html2wordpress1
Modifizierte Version des WordPress-Plugins „Secure XML-RPC“ (geforkt von Eric Mann): https://github.com/publishing-systems/secure-xmlrpc
WordPress: https://wordpress.org/download/

Keywords
wordpresshtml2wordpressepub2wordpresswordpress-uploadxmlrpcxml-rpcwordpress uploadxml-rpc in javawordpress publishing platformwordpress-publikationsplattform
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