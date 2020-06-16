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A CIA Monarch-programozott szex-rabszolgája (Cathy O'Brien)
InfoWars
InfoWars
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144 views • June 16, 2020
Cathy Ann O'Brien (Muskegon, Michigan - 1957. december 4. ) amerikai családanya.
A CIA által kifejlesztett Monarch-programozás áldozata. Szexrabszolgának használták akarata ellenére többek között drogbárók, sátánisták, politikusok, nemzetközi pedofil hálózat tagjai.
Mark Phillips a DoD egyik programozója mentette ki őt, majd Alaszkába kellett menekülniük, ahol a csapatával megkezdhették Cathy és lánya deprogramozását és rehabilitációját.

A tapasztalataikról két könyvet írtak:
TRANCE Formation of America (1995)
ACCESS DENIED For Reasons of National Security (2004)

Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás, amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről, amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és, amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. Társszerzőjével, Mark Phillips-szel, aki megszöktette és deprogramozta, Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be:

Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel; titkos megbízatások teljesítése, mint drogfutár és küldönc ("drug mule"), továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében, akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet.

Paul Bonacci, akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie, ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat, széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan - a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -, amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. könyv állításait. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról, akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Town-ban választottak ki, és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases - Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek, ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket, arra lettek kényszerítve, hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek, valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak.

A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. Újabb ismeretek iránti vágya, erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien, egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt, aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt, késztette őt arra, hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. Ő volt az, aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól, majd pedig az is sikerült neki, hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését.
Keywords
truthilluminatisexpizzagatemonarchcathy o brienvilaghelyzete
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