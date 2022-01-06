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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"Интересно. Разговор чиновников. Разогнать народ! Травить, как клещей". Источник: https://youtu.be/-hrfDMhY1Hc Это аудиозапись (в отличном качестве!) селекторного совещания чиновников... Речь идет о способах обработки городских площадей дезинфицирующими средствами, а заодно и о том, как разгонять людей «со слабым умом» (как выразился при разговоре чиновник). Текстовый фрагмент разговора: «— Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят», — говорит на записи мужчина. — Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз, — отвечает ему, предположительно, мэр. — У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы с Александром Николаевичем постоянно перекрываем все входы. — У торгового центра [еще распыляйте], молодые люди там 50 человек на машинах собирают, — советует, вероятно, губернатор. — Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом… — Мы хотели попробовать, а вдруг… будет… как это… А вдруг полягут? (смеется). Ну, то есть, надо попробовать сначала. — Привлекут к ответственности вас в прокуратуре тогда, если поляжет кто-нибудь».
«ХИМИЧЕСКИЕ ПНЕВМОНИИ. Что на самом деле разрушает альвеолы лёгких؟ (В «дезинфицирующих» растворах ПГМГ — полигексаметиленгуанидин). От чего во многих случаях болеют и умирают...» — https://www.brighteon.com/7b9d3d9d-95fd-4239-9165-8f8b9e9d5058