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Ιταλός βουλευτής καταγγέλει την απάτη της "πανδημίας" covid-19
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18 views • May 04, 2020
Ο Vittorio Sgarbi, καταγγέλλει το κλείσιμο του 60% των επιχειρήσεων για 25.000 θανάτους COVID-19, εκ των οποίων το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας αναφέρει ότι το 96,3% πέθανε ΟΧΙ από το COVID-19 αλλά από άλλες παθολογίες. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 925 πέθαναν από τον ιό. 24.075 πέθαναν από άλλα πράγματα.
Λέει ότι χρησιμοποιούνται ψευδείς στατιστικές για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες της Ιταλίας και να δημιουργήσουν μια δικτατορία. Κάνει τις δηλώσεις του σχετικά με την επαγρύπνηση της 25ης Απριλίου, που γιορτάζει την απελευθέρωση της Ιταλίας από τις συμμαχικές δυνάμεις στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Vittorio Sgarbi είναι μέλος του Κόμματος Forza Italia, από την Εμίλια Ρομάνα. Επικεφαλής του κόμματός του είναι ο Μπερλουσκόνι.
Η ομιλία του βουλευτή Vittorio Sgarbi στη σύνοδο της Ιταλικής βουλής, Συνάντηση αρ. 331 της Παρασκευής 24 Απριλίου 2020, σχετικά με την έγκριση του διατάγματος «Cura Italia».
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