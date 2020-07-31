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LGB (Lemon Ginger Blast) : le jus de l'été
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54 views • July 31, 2020
Import 25 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=IuJiGWWOoFM
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Le "Lemon Ginger Blast" est un jus emblématique de l'alimentation vivante aux USA et surtout un jus parfait pour l'été. Rafraichissant, reminéralisant, très digeste c'est certainement un atout santé incomparable quand la chaleur monte.
Recette de ce jus : un bouquet de céleri branche + un gros concombre + un citron + un bon peu de gingembre + un rien de curcuma
Ce jus a été fait avec l'extracteur Kuvings EVO820 : réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook avec le code "REGENERE10" // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings
"Un été pour tout changer" : des vidéos tout le long de l'été pour vous aider à réformer en profondeur votre mode de vie. Démarrage la première semaine de juillet ! Voir annonce dans la vidéo.
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