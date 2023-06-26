Об идее как сохранить видео Гари Юрия Табаха

И так. Зачем мне это всё? Ответ вверху, на странице этого сайта. Кардинальная мысль Гари Табаха, которую он стремится донести из видео в видео: Weapons for Ukraine Save lives! | Оружие для Украины спасает жизни! Я как человек, который с оружием в руках поддержал защитников Украины в 2015-м году в Песках под Донецким Аэропортом и был волонтёром, помощником инструктора по боевой подготовке украинских добровольцев считаю донесение этой мысли до всех чрезвычайно важным делом. Постановка задачи: Гари Табах неоднократно сообщал о том, что youtube удаляет его видео и весь его видео контент находится под угрозой исчезновения. Решение: И так. Гари Табах стримы проводит? Проводит. И не редко Гари отвлекают на всякую чепуху. Однако при этом остается много интересных вопросов без его ответов, а также есть на мало людей, которые хотели бы тоже задать вопрос Гари Табаху. Гари тратит своё время и энергию на зрителей, а это значит, что и у зрителей должна быть возможность проявить своё участие и выразить ему свою благодарность, внеся свой посильный вклад в общее информационное дело. Поэтому. Возникло следующее предложение для Гари Табаха, его зрителей и участников стрима, задающих вопросы в чате. Если люди хотят задать вопрос и получить гарантированный ответ на свой вопрос на стриме, то пусть проявят своё деятельное участие. Предложение следующее: К примеру если зритель, участник стрима загружает видео на альтернативной (youtube) интернет площадке, то есть не постит, а именно загружает, чтобы потом можно было скачать видео.

Ссылка на сайт: https://grannik.neocities.org/GrnGaryTabach