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BREAKING: President Trump Enacts Exec Order 13959 - Chinese Companies Coming Down, Main Stream Media Coming Down
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3215 views • January 11, 2021
Affected Companies: https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13959
List of affected companies
Initially, 31 companies were identified, including two companies whose shares are traded on U.S. exchanges. These include companies in aerospace, shipbuilding, construction, technology and communication industries.
Aero Engine Corporation of China
Aviation Industry Corporation of China
China Academy of Launch Vehicle Technology
China Aerospace Science and Technology Corporation
China Aerospace Science and Industry Corporation
China Communications Construction Company
China Electronics Corporation
China Electronics Technology Group
China Mobile
China National Chemical Corporation (ChemChina)
China National Chemical Engineering
China National Nuclear Corporation
China Nuclear Engineering & Construction Corporation (CNECC)
China General Nuclear Power Group
China Railway Construction Corporation
China Shipbuilding Industry Corporation
China South Industries Group
China Spacesat
China State Construction Engineering
China State Shipbuilding Corporation
China Telecommunications Corporation
China Three Gorges Corporation
China United Network Communications Group (China Unicom)
CRRC Corporation
Dawning Information Industry Co. (Sugon)
Hikvision
Huawei
Inspur
China North Industries Group Corporation (Norinco)
Panda Electronics
Sinochem
On December 3, 2020, the Department of Defense designated four additional companies as owned or controlled by the Chinese military, taking the total number of affected companies to 35.[6]
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
China Construction Technology
China International Engineering Consulting Corporation
List of affected companies
Initially, 31 companies were identified, including two companies whose shares are traded on U.S. exchanges. These include companies in aerospace, shipbuilding, construction, technology and communication industries.
Aero Engine Corporation of China
Aviation Industry Corporation of China
China Academy of Launch Vehicle Technology
China Aerospace Science and Technology Corporation
China Aerospace Science and Industry Corporation
China Communications Construction Company
China Electronics Corporation
China Electronics Technology Group
China Mobile
China National Chemical Corporation (ChemChina)
China National Chemical Engineering
China National Nuclear Corporation
China Nuclear Engineering & Construction Corporation (CNECC)
China General Nuclear Power Group
China Railway Construction Corporation
China Shipbuilding Industry Corporation
China South Industries Group
China Spacesat
China State Construction Engineering
China State Shipbuilding Corporation
China Telecommunications Corporation
China Three Gorges Corporation
China United Network Communications Group (China Unicom)
CRRC Corporation
Dawning Information Industry Co. (Sugon)
Hikvision
Huawei
Inspur
China North Industries Group Corporation (Norinco)
Panda Electronics
Sinochem
On December 3, 2020, the Department of Defense designated four additional companies as owned or controlled by the Chinese military, taking the total number of affected companies to 35.[6]
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
China Construction Technology
China International Engineering Consulting Corporation
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