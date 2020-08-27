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Skal vi alle bruge mundbind? Frihedskæmper Dennis Holm får ordet.
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3 views • August 27, 2020
Dennis Holm på-råber sig retten og nægter at bruge mundbind i Metroen.
En mand går amok og smadrer hans kamera!
--
Det er hans ret jf BEK nr 1221 af 20/08/2020
Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221
§ 4. Uanset §§ 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
2) Under indtagelse af medicin.
3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.
4) Under samtale med personer, der mundaflæser.
5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
6) Hvis politiet skal foretage identifikation.
Kilder:
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/10214251097270572/
https://www.youtube.com/watch?v=bwgGMIGPrs4
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/vb.1809657657/10214251097270572/?type=2&;video_source=user_video_tab
---
Dennis Holm - 2.1 tusind kommentarer og 504 delinger
Så har jeg fundet ud af hvad man kan gøre, og hvad jeg ikke skal gøre for ikke at have mundble på!
Hvilket selvfølgelig ret forståeligt, kan blive opfattet som provokerende!
At bruge grundende (svært ubehag, vejrtrækningsproblemer og kvælningsfornemmelse) er du dermed fritaget for at bruge det!
Jeg vil anbefale at sige, jeg er fritaget pga ( paragraf 4 stk 5 ) Da de eller så søde borgere bliver meget stødt af at du siger (svært ubehag, vejrtrækningsproblemer og kvælningsfornemmelse) jeg anbefaler ikke at optage, dette støder også de som gerne gør hvad de får besked på!
Masser af kærlighed til jer alle
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/10214251097270572/
Dennis Holm 14 t. ·
Jeg vil ikke undskylde for at kæmpe for min og jeres FRIHED!
Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, om jeg får likes, opmærksomhed osv FUCK DET!
Ja det kunne helt sikkert været gjort meget bedre!
Jeg vil ligge en video op, så snart jeg får tid hvori jeg vil forklare mig!
Med dertil bevis på hvad der var min meningen, at jeg skulle have sagt!
De kærligste hilsner
AL MAGT TILBAGE TIL FOLKET!
https://www.facebook.com/angelica.sornsen/videos/2749395881828294/
Dennis Holm 5 t.
MÆRK NU EFTER I VED DET GODT!
LÆNGE LEVE DET SUVERÆNE FRIE LEVENDE MENNESKE!
JEG ELSKER JER ALLE, MÅ I FÅ HELE VERDENS KÆRLIGHED SOM I ALLE FORTJENER!
Dennis Holm bliver interviewet af TV2 'Go aften Live' for at fortælle, hvorfor han nægter at bære mundbind i offentlig transport:
- Danmark for helvede.
- Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa og kommer til demo klokke....
https://www.youtube.com/watch?v=EXlaNwuPrFU
Abdel Aziz Mahmoud
https://da.wikipedia.org/wiki/Abdel_Aziz_Mahmoud
https://www.abdel.dk/
https://www.facebook.com/abdel.aziz.mahmoud
https://www.unhcr.org/neu/dk/3895-abdel-aziz-mahmoud.html
http://litteratursiden.dk/forfattere/abdel-aziz-mahmoud
https://borsen.dk/nyheder/pleasure/blaa-bog-abdel-aziz-mahmoud-72qan
https://journalistforbundet.dk/nyhed/abdel-aziz-mahmoud-vinder-kom-prisen-fortaelle-de-usynliges-usynlige
-
https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/groteske-scener-i-go-aften-live-maatte-afbryde-interview
https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/efter-kaotiske-scener-i-go-aften-live-nu-saetter-tv-2-vaert-abdel
https://www.bt.dk/kendte/petra-nagel-roser-abdel-aziz-mahmoud-efter-bizart-interview
https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/stort-kaos-paa-live-tv-tvunget-til-at-stoppe-interview/8263338
Info som Politikerne og Medierne ikke vil have frem:
Official Account: Plandemic Documentary Series
https://www.bitchute.com/channel/1OjmxN0iuwte/
https://www.plandemicseries.com
Plandemic Part 1 - (Official Re-Release) [22:53 min]
Dr Judy Mikovits tells all.
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/JtPTJmnIWDq0/
Plandemic 2 - INDOCTORNATION [1:15:30 min]
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/4u7rt61YeGox/
Plandemic 3 - Dr Judy Mikovits (Follow-Up Interview) [27:14 min]
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/jD8wpc76HUo9/
Plandemic 4 - THE BILL GATES AGENDA [18:19 min]
Aug 20. 2020
https://www.bitchute.com/video/lLGXsZbXy66d/
Plandemic 5 - Who Controls The Narrative? [6:50 min]
Aug 20. 2020
https://www.bitchute.com/video/rLO3aN5A2ZJ7/
Plandemic 6 - The Birth Of Big Pharma [2:20 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/PinPiiTqUIdo/
Plandemic 7 - Who is the W.H.O. [2:57 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/2XDdbm8OyzU3/
Plandemic 8 - The CDC [2:19 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/2XDdbm8OyzU3/
Plandemic 9 - Big Tech & Fact Checkers [6:11 min]
Aug 22. 2020
https://www.bitchute.com/video/fjrOrQ9xADF2/
Plandemic 10 - What is this fight about?
En mand går amok og smadrer hans kamera!
--
Det er hans ret jf BEK nr 1221 af 20/08/2020
Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221
§ 4. Uanset §§ 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
2) Under indtagelse af medicin.
3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.
4) Under samtale med personer, der mundaflæser.
5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
6) Hvis politiet skal foretage identifikation.
Kilder:
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/10214251097270572/
https://www.youtube.com/watch?v=bwgGMIGPrs4
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/vb.1809657657/10214251097270572/?type=2&;video_source=user_video_tab
---
Dennis Holm - 2.1 tusind kommentarer og 504 delinger
Så har jeg fundet ud af hvad man kan gøre, og hvad jeg ikke skal gøre for ikke at have mundble på!
Hvilket selvfølgelig ret forståeligt, kan blive opfattet som provokerende!
At bruge grundende (svært ubehag, vejrtrækningsproblemer og kvælningsfornemmelse) er du dermed fritaget for at bruge det!
Jeg vil anbefale at sige, jeg er fritaget pga ( paragraf 4 stk 5 ) Da de eller så søde borgere bliver meget stødt af at du siger (svært ubehag, vejrtrækningsproblemer og kvælningsfornemmelse) jeg anbefaler ikke at optage, dette støder også de som gerne gør hvad de får besked på!
Masser af kærlighed til jer alle
https://www.facebook.com/dennis.holm.566/videos/10214251097270572/
Dennis Holm 14 t. ·
Jeg vil ikke undskylde for at kæmpe for min og jeres FRIHED!
Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, om jeg får likes, opmærksomhed osv FUCK DET!
Ja det kunne helt sikkert været gjort meget bedre!
Jeg vil ligge en video op, så snart jeg får tid hvori jeg vil forklare mig!
Med dertil bevis på hvad der var min meningen, at jeg skulle have sagt!
De kærligste hilsner
AL MAGT TILBAGE TIL FOLKET!
https://www.facebook.com/angelica.sornsen/videos/2749395881828294/
Dennis Holm 5 t.
MÆRK NU EFTER I VED DET GODT!
LÆNGE LEVE DET SUVERÆNE FRIE LEVENDE MENNESKE!
JEG ELSKER JER ALLE, MÅ I FÅ HELE VERDENS KÆRLIGHED SOM I ALLE FORTJENER!
Dennis Holm bliver interviewet af TV2 'Go aften Live' for at fortælle, hvorfor han nægter at bære mundbind i offentlig transport:
- Danmark for helvede.
- Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa og kommer til demo klokke....
https://www.youtube.com/watch?v=EXlaNwuPrFU
Abdel Aziz Mahmoud
https://da.wikipedia.org/wiki/Abdel_Aziz_Mahmoud
https://www.abdel.dk/
https://www.facebook.com/abdel.aziz.mahmoud
https://www.unhcr.org/neu/dk/3895-abdel-aziz-mahmoud.html
http://litteratursiden.dk/forfattere/abdel-aziz-mahmoud
https://borsen.dk/nyheder/pleasure/blaa-bog-abdel-aziz-mahmoud-72qan
https://journalistforbundet.dk/nyhed/abdel-aziz-mahmoud-vinder-kom-prisen-fortaelle-de-usynliges-usynlige
-
https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/groteske-scener-i-go-aften-live-maatte-afbryde-interview
https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/efter-kaotiske-scener-i-go-aften-live-nu-saetter-tv-2-vaert-abdel
https://www.bt.dk/kendte/petra-nagel-roser-abdel-aziz-mahmoud-efter-bizart-interview
https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/stort-kaos-paa-live-tv-tvunget-til-at-stoppe-interview/8263338
Info som Politikerne og Medierne ikke vil have frem:
Official Account: Plandemic Documentary Series
https://www.bitchute.com/channel/1OjmxN0iuwte/
https://www.plandemicseries.com
Plandemic Part 1 - (Official Re-Release) [22:53 min]
Dr Judy Mikovits tells all.
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/JtPTJmnIWDq0/
Plandemic 2 - INDOCTORNATION [1:15:30 min]
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/4u7rt61YeGox/
Plandemic 3 - Dr Judy Mikovits (Follow-Up Interview) [27:14 min]
Aug 18. 2020
https://www.bitchute.com/video/jD8wpc76HUo9/
Plandemic 4 - THE BILL GATES AGENDA [18:19 min]
Aug 20. 2020
https://www.bitchute.com/video/lLGXsZbXy66d/
Plandemic 5 - Who Controls The Narrative? [6:50 min]
Aug 20. 2020
https://www.bitchute.com/video/rLO3aN5A2ZJ7/
Plandemic 6 - The Birth Of Big Pharma [2:20 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/PinPiiTqUIdo/
Plandemic 7 - Who is the W.H.O. [2:57 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/2XDdbm8OyzU3/
Plandemic 8 - The CDC [2:19 min]
Aug 21. 2020
https://www.bitchute.com/video/2XDdbm8OyzU3/
Plandemic 9 - Big Tech & Fact Checkers [6:11 min]
Aug 22. 2020
https://www.bitchute.com/video/fjrOrQ9xADF2/
Plandemic 10 - What is this fight about?
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