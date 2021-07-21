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Clown Planet News (21 July, 2021): Ireland & France Start Up Vaccine Passports
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40 views • July 21, 2021
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https://off-guardian.org/2021/07/20/watch-perspectives-on-the-pandemic-16/
https://twitter.com/GBNEWS/status/1416463112367132674
https://news.yahoo.com/chicago-expands-travel-advisory-again-225700216.html
https://chicago.cbslocal.com/2021/07/20/covid-19-gamma-delta-variant-cases/
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https://www.msn.com/en-us/news/us/56-25-of-californians-are-being-asked-to-wear-masks-indoors-again-as-delta-variant-rages/ar-AAMmRXE?ocid=uxbndlbing
https://www.bakersfield.com/ap/news/breakthrough-covid-19-cases-rattle-capitol-hill/article_750a5882-5341-5464-b63f-2e45761bbb00.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-travel/us-extends-travel-restrictions-at-canada-mexico-land-borders-through-aug-21-idUSKBN2ER1JV
https://www.the-sun.com/news/3320002/monkeypox-fears-cdc-tracking-200-people-exposure/
https://twitter.com/disclosetv/status/1417909198294327303
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1416760399836422145
https://www.bbc.com/news/uk-57830617.amp?s=09
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1416748364436230150
https://twitter.com/kerpen/status/1416192448750051329
https://twitter.com/CCDHate/status/1416010577554587655
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1416455756300177409
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1417874000798117892
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1417895916942598146
https://twitter.com/ElectionWiz/status/1417901192580112384
https://twitter.com/camus37/status/1416110420012720128
https://summit.news/2021/07/16/french-face-6-months-in-jail-for-entering-a-bar-or-restaurant-without-a-covid-pass/
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/17/cloth-face-masks-comfort-blankets-do-little-curb-covid-spread/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/310003
https://richieallen.co.uk/irish-ice-hockey-star-resigns-in-protest-over-vaccine-passports/
https://www.wmcactionnews5.com/2021/07/20/memphis-covid-19-overflow-hospital-closes-without-ever-seeing-patient/
https://welovethailand.co/news/complete-lockdown-in-two-months-possible-if-covid-19-figures-do-not-improve-ddc/
https://www.youtube.com/watch?v=nro3T9LATNY
https://www.youtube.com/watch?v=GVp5Vc40SBY
https://www.youtube.com/watch?v=D_hoP1ZtfHk
https://thehill.com/homenews/house/563925-scalise-cites-delta-variant-for-decision-to-be-vaccinated-on-sunday?rl=1
https://www.dailywire.com/news/u-s-womens-soccer-team-takes-stunning-loss-after-kneeling-for-blm-before-olympic-opener?%3Futm_source=twitter&;utm_medium=social&utm_campaign=dwtwitter
https://gloria.tv/post/J33MGcZVzuXe1HT8tkvYimvEU
https://thehighwire.com/videos/boosters-proving-vaccine-isnt-effective/
https://thehighwire.com/videos/covid-vaccine-mandates-begin/
https://twitter.com/kayleighmcenany/status/1417873221429387266
https://twitter.com/disclosetv/status/1417161028220203008
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1416764592043315204
https://richieallen.co.uk/vaccine-passports-will-be-mandatory-for-pubs-restaurants-cinemas/
https://www.irishtimes.com/opinion/letters/church-baptisms-and-covid-restrictions-1.4609111
https://richieallen.co.uk/irish-president-signs-vaccine-passport-legislation-into-law/
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1417871086989975555
https://twitter.com/FatEmperor/status/1417139815498362884
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1417202549048823827
https://twitter.com/Buster_ESPN/status/1417919877797515266
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1417882653026516996
https://twitter.com/TPostMillennial/status/1417509300537217028
https://twitter.com/brocwest/status/1417728924566446090
https://twitter.com/disclosetv/status/1417862973310349314
https://twitter.com/DawnTJ90/status/1417649747662450688
https://twitter.com/RepThomasMassie/status/1417471076477636611
https://twitter.com/Sachinettiyil/status/1417452371202875393
https://twitter.com/disclosetv/status/1417505265671450624
https://twitter.com/9NewsMelb/status/1417396042060947467
https://off-guardian.org/2021/07/20/watch-perspectives-on-the-pandemic-16/
https://twitter.com/GBNEWS/status/1416463112367132674
https://news.yahoo.com/chicago-expands-travel-advisory-again-225700216.html
https://chicago.cbslocal.com/2021/07/20/covid-19-gamma-delta-variant-cases/
https://www.axios.com/lambda-covid-variant-texas-hospital-e2234821-3645-469f-af59-186ad8f8206d.html
https://www.msn.com/en-us/news/us/56-25-of-californians-are-being-asked-to-wear-masks-indoors-again-as-delta-variant-rages/ar-AAMmRXE?ocid=uxbndlbing
https://www.bakersfield.com/ap/news/breakthrough-covid-19-cases-rattle-capitol-hill/article_750a5882-5341-5464-b63f-2e45761bbb00.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-travel/us-extends-travel-restrictions-at-canada-mexico-land-borders-through-aug-21-idUSKBN2ER1JV
https://www.the-sun.com/news/3320002/monkeypox-fears-cdc-tracking-200-people-exposure/
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