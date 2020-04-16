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कोरोना महामारी प्रार्थना
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2 views • April 16, 2020
Hindi Corona Virus Prayer - for India and video made in US
Corona Mahamari Prarthana
"Hey Ishwar, pratyek din mere ander se, mere priyejano se, sabhi peedhit jan tatha samast prithvi par se sabhi prakar ke pranghatak keetanuon ka naash karein." Kripya sabhi log, yeh prarthna is prithvi tatha uske vaasiyon ko swastha rakhne ke liye aur samast vyaktigand jinper bhi ye aapda aayi hai unke kalyand ke liye barambar karein!
कोरोना महामारी प्रार्थना
"हे ईश्वर , प्रत्येक दिन मेरे अंदर से, मेरे प्रियजनो से , सभी पीड़ित जन तथा समस्त पृथ्वी पर से सभी प्रकार के प्राणघातक कीटाणुओ का नाश करे"
कृपया सभी लोग ये प्रार्थना इस पृथ्वी तथा उसके वासियों को स्वस्थ करने के लिए और समस्त व्यक्तिगण जिनपर भी ये आपदा आई है उनके कल्याण के लिए बारम्बार करे”
Corona Mahamari Prarthana
"Hey Ishwar, pratyek din mere ander se, mere priyejano se, sabhi peedhit jan tatha samast prithvi par se sabhi prakar ke pranghatak keetanuon ka naash karein." Kripya sabhi log, yeh prarthna is prithvi tatha uske vaasiyon ko swastha rakhne ke liye aur samast vyaktigand jinper bhi ye aapda aayi hai unke kalyand ke liye barambar karein!
कोरोना महामारी प्रार्थना
"हे ईश्वर , प्रत्येक दिन मेरे अंदर से, मेरे प्रियजनो से , सभी पीड़ित जन तथा समस्त पृथ्वी पर से सभी प्रकार के प्राणघातक कीटाणुओ का नाश करे"
कृपया सभी लोग ये प्रार्थना इस पृथ्वी तथा उसके वासियों को स्वस्थ करने के लिए और समस्त व्यक्तिगण जिनपर भी ये आपदा आई है उनके कल्याण के लिए बारम्बार करे”
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