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[VF] Une famine mondiale provoquée par une bio-ingénierie devenue folle • 2/2
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68 views • July 01, 2021
« Alors que la Chine arrête des analystes céréaliers pour avoir parlé de ses pénuries de céréales, et que les États-Unis coupent l'eau de leurs cultures, il faut se poser la question : pourquoi organiser une famine mondiale ? Dans cette émission spéciale de Ice Age Farmer, Christian se penche sur leurs objectifs déclarés : un avenir transhumaniste de petits humains bio-ingénieurs (avec de minuscules empreintes de carbone, bien sûr !), nourris de vaccins comestibles dans de la fausse nourriture, incapables de manger de la vraie viande. Ce n'est qu'en comprenant à quel point le programme auquel nous sommes confrontés est extrême que l'on peut apprécier pleinement l'ampleur de la crise qu'ils fabriquent pour réaliser ce programme - et l'urgence avec laquelle nous devons le combattre. Faites passer le message. »
Vidéo originale :
https://odysee.com/@iceagefarmer:42/global-famine-why-bioengineered-tiny:c?r=HXo6CE3xFstQKk3JPgPRjohsfS13NorH
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